加州信託銀行 商業與個人貸款優惠專案

踏入2023年，貸款 利率逐漸穩定， 加州 信託銀行（California Bank & Trust）最近推出優惠的商業以及個人貸款專案。商業自用建築貸款優惠，商業中小型S B A貸款優惠，商家信用卡系統優惠，商業信用卡1,000元現金回饋，個人房屋貸款超值利率，自住、投資 房淨值貸款。

當前熱門的個人房屋貸款，已從30年固定貸款轉為5、7或10年的固定房屋貸款。加州信託銀行有更吸引人的利率和客製化的審查標準。深入了解每一個公司客戶的情況，以提供適合的貸款產品給不同種類的公司和客戶。

聰明的理財高手，準備好現金和貸款 ，等待投資良機，運用現有的資金和銀行的貸款來增加自己的財富。加州信託銀行副總裁劉素安（Ann Liu見圖）建議將要退休的人士，別忘了在退休前申請房屋淨值貸款。房屋淨值貸款免手續費，應該在房價的高點，還有薪水、收租或其他收入，和可以合格的情況下趕快申請。

房屋淨值貸款也是一個很好運用的預備資金。無任何申請費用，到運用資金的時候才開始算利息，可以選擇只付利息，也隨時都可以將貸款隨時還清，而不會有任何罰款。

加州信託銀行是少數提供投資、收租房，房屋淨值貸款的銀行，劉素安鼓勵華人把握機會，讓自己的投資資產提升附加價值。尤其很多華人喜歡用現金買房，更應該多利用房屋淨值貸款來增加自己投資的資產。自住房屋淨值貸款、渡假和投資屋淨值貸款，為你爭取最高貸款額，沒有任何年費，銀行也為多數房屋淨值貸款支付所有費用 。

房屋淨值貸款一直都是一個投資理財很好的產品，用途廣泛，例如房屋加建裝修、教育費、臨時支出費用、債務合併，房屋淨值貸款都是一個可以靈活運用的理財工具，建議華人多和理財專業人員和稅務人員討論相關細節。

劉素安副總裁表示，希望能夠提供更多的優質服務和產品給華人。歡迎去電諮詢626-208-3258。