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3/29北歐四國8天遊 含機票1999元+稅

【洛杉磯訊】

華美假期推出超低價北歐四國8天遊，此團無強迫購物無必付自費項目，收費清晰透明，經濟實惠。此團團費包括了國際和國內段的往返機票、每天的早晚餐、特色鄉村酒店、豪華巴士、一晚豪華5星遊輪船票、景點門票、當地中文導遊。不包括機場稅金和小費。僅此一團額滿為止。

疫情後全球經濟膨脹物價上漲，華美假期推出「北歐四國8天遊」含機票1999元加稅，令人眼前一亮，為什麼這麼便宜？是否有什麼苛刻要求？

北歐一直都是所有歐洲旅行中最昂貴的行程，現在市場上的價位也大多是在4000元至5000元左右的價錢，甚至更高，為什麼此次北歐之旅如此便宜呢？華美假期表示，因為出團日期是3月29日，為航空公司的淡季，正好有少許特價機票放出。同時此團的酒店遠離了都市，選擇住在景色優雅的山村風景酒店，相對來說價錢比較便宜。餐食部分也是選擇了當地居民常去的小西餐廳，規模不大也沒有豪華裝潢，但是菜飯可口很受當地人的歡迎，價格便宜。

8天遊覽了芬蘭、瑞典、挪威、丹麥和北西蘭島，帶大家領略北歐人的愜意；波羅的海的浪漫；古典和現代完美結合的建築；像海一樣寬闊的維納恩湖；以及安徒生童話發源地哥本哈根。漫步在諾貝爾獎晚宴的金碧輝煌宴廳，體會當時的壯觀場面。穿梭在城堡包圍的北西蘭島裡，感受著莎翁筆下的人物場面，不虛此行。

此團經過的每個國家都給遊客留出了時間可以自由遊玩走動，沒有跟團束縛的煩惱，又不用擔心吃住的安排，同時可以通過中文導遊的講解瞭解各種歷史建築背後的故事，一舉多得。

華美假期特別表示，因為機票隨時浮動，感興趣者盡快報名訂票以免漲價(其他出團日期及價錢可電洽）。報名電話626-340-4300 ，地址18021 skypark cir suite A, Irvine, CA （需預約）。

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