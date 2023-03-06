世界日報新推「世界購物廣場」。最新的優質商品打折信息，千萬別錯過。







🌼世界因妳而美麗 愛自己 才是女人終身浪漫的開始！

古時候說：

窈窕淑女，君子好逑！

女為悅自者容！

可現在聰慧的女性早已悟出，

多少人曾愛你青春歡暢，愛你的美麗，

可到最後只有一個人對你不離不棄，

那就是你自己。

不一定要成為某人的公主，

但你絕對可以做你自己王國的女王！

為自己的快樂負責，

無需等待那個白馬王子！

萬物靜觀皆自得，

縱使平凡，

也可以開出自己的花朵。

把時間當作禮物，

無論幾歲，

都活成自己喜歡的樣子。

王爾德說：愛自己，才是女人終身浪漫的開始。

女人如何保持青春，這似乎是一個永恆的話題。

德成行是行業養生專家，在這裡給您一些抗衰的建議：

►喝茶：女人是一定要喝茶的，茶是最天然、最有效的減肥劑，茶最更能消除腸道脂肪。

►醋：洗手後先敷一層醋，保留20分鐘洗淨，使皮膚柔白細嫩。洗臉水放一點醋，以起到養顏的作用。

►善用天然的中藥：中醫裡面很多補腎的藥物都有彌補女性雌激素分泌不足的功效，如女貞子、熟地、枸杞子、何首烏、生地等。還有茉莉、玫瑰花，都能讓你做一個荷爾蒙平衡的滋潤女人。

►食補：對女性具有獨特作用的滋補養生上佳食材, 包括：

「燕窩」裡的活性因數可以抑制黑色細胞活動程度，使身體抗氧化的能力增強、使皮膚變得乾淨有光澤，顏色紅潤。「花膠」具有養陰潤肺、補腎益精、養血止血、潤膚養顏等功效。「阿膠」不僅補血，還富含人體所需的鈣質，特別對女性會有延緩衰老的速度，延年益壽的效果。

女性朋友不要苛刻了自己，在保養上面一定要多花時間和精力，而女性保養應該不分年齡，從今天開始。來德成行，我們幫您準備好豐富的養生食材，美味的養生美容滋補，讓我們都成為一名水靈靈的美麗女子。

悅己，才是女人最好的生活態度！

德成行五家門市店面 ● 北聖蓋博5439 Rosemead Blvd. 電話(626)686-1883 ● 蒙特利公園市122 W. Garvey Ave. 電話(626)288-8788 / 401 E. Garvey Ave. 電話(626)307-0794 ●工業市17520 Castleton St. 電話(626)322-2800 ●羅蘭岡1457 S. Nogales St.電話(626)839-0022。全美網路商城www.tsEMPORIUM.com。







🌼安博電視盒第十代 春季大促銷

華人 世界影視第一品牌 大品牌值得信賴

2023最新安博盒子第十代， 華人影視的最愛，只需要連接網路，即可免費收看1300多個來自中國大陸，台灣，香港，日韓，北美電視直播頻道，24小時實時不間斷同步播放，支持多頻道回放，海量高清電影 ，連續劇，體育，綜藝，兒童頻道，成人影視，絕無廣告。穩定服務10年多的香港大品牌，頂級硬件配置，高清畫面，絕佳觀影體驗，是每個海外華人追劇神器！無升級費，真正的永久免費。

永無月費，一個真正讓您省錢的盒子

一年主機保固，讓您買的放心，用的開心

安博科技 北美授權代理商

M2 GLOBAL TECH

網站訂購， 全美包郵包稅， 1-3個工作日送達

www.unblocktechusa.com

下單折扣碼：UB1818（原價$238, $15 off）

另贈送迷你鍵盤

微信：M2-STAR / LINE：626-392-9060

City of Industry工業市倉庫可預約自取







🌼疼痛不分季節、四季泡腳皆得益 杉釦富遠紅外線免用水足浴桶 連續八年熱銷

杉釦富遠紅外線免加水足浴桶SC-801基本型，世界日報讀者訂購特價499元 + 30元運費（原價：599元+45元運費），優惠至3/15/2023止。

許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。例如下半身的肌力不足，血液推回心臟無力，心血管疾病就無法避免，同時讓下半身骨骼開始歪斜，影響所及，骨盤和脊椎也跟著移位，不只是腰背酸痛，脊椎側彎也接踵而來。

免加水的「遠紅外線足浴桶」，幫助解決手腳冰冷的問題，並達到加強氣血循環的效果，不用等水溫熱，馬上就可以享用紅外線足部SPA，活化啟動細胞再生、促進血液循環、新陳代謝等,降低生活壓力、消除疲勞、改善微循環、消炎、消腫、止痛等效果。

杉釦富創立於2015年，總部位舊金山灣區的Burlingame，成品工廠在台灣，他們專營台灣高品質遠紅外線產品，有多國產品認証及專利，在Burlingame和南灣Cupertino都有體驗中心。杉釦富1-888-666-6048、1-650-999-0988 www.shinecous.com。







🌼安卓第十電視盒特惠169元

智能6K電視機頂盒採用雙頻2.4g和5 G Wi-Fi，在眾多電視盒品牌裡，速度最快，圖像最清晰、節目最豐富。有大陸、台灣、北美、日本 、馬來西亞、泰國、越南、印尼、歐洲和足球直播，七天回看，節目最好，最好最快。擁有百萬部全球各國4K電影、電視劇和綜藝。機頂盒內有卡拉OK，免費點唱中英文歌曲、中文YouTube和私密成人午夜電視和點播，有密碼鎖。一次購買，所有節目永久免費。絕無月費或任何其他費用，無廣告。機內固件和應用自動更新升級，是送禮佳品，外州可郵寄。

地址：8736 Valley Blvd., #A, Rosemead, CA 91770，聯繫電話：626-382-9694。







🌼太陽能還能否成為一種投資？

365 Solar是一家太陽能發電系統銷售及安裝公司，服務於南加州 大洛杉磯地區的客戶，他們也是SunPower（太陽能源）認證的精英經銷商。12年以上的太陽能商用和住宅安裝經驗，為南加 州居民社區服務，造就五星的客戶滿意度。

365 Solar現正舉行優惠活動，凡在2023年三月底前簽約安裝太陽能板，就送500元現金卡。同時他們還提供零頭款購買，免費安裝計劃，從而達到不花錢就節省電費高達50%的效果，用戶還可享30%的抵稅額，和太陽能板25年原廠保固，另外安裝太陽能板還能幫助房屋增值。詳情可去電626-672-1668，或上網www.365solar.net，地址20474 Carrey Rd., Walnut。







🌼新律鋼琴擴大服務西區 日本名琴特價！

喜歡鋼琴嗎？考慮添購或是更換鋼琴嗎？新律鋼琴專家，適時舉辦「擴大服務西區客戶，新張誌慶」活動！YAMAHA、KAWAI名琴優惠價一千多元起，演奏琴優惠價五千多元起。

音樂能陶冶性情，舒發鬱悶的情緒，帶來生命的喜悅及生活的動力！在享受心曠神怡樂曲的同時也要注重鋼琴的保養，鋼琴的價格動則幾千元，若是欠缺保養則容易折損，若是你正在尋找專業修琴、調琴音的人，歡迎洽詢新律鋼琴專家。

新律鋼琴專家是日本中古鋼琴協會授權、專門代理進口YAMAHA、KAWAI的店家，不管你是要買琴、換琴、調琴、不好彈或是在別處修不好鋼琴等等的相關問題，請來新律試試！在新律也以可先租後買，好用順手了再決定是否購入，而且，優惠產品都保用10年。

新律鋼琴專家負責人林士錡，擁有68年製造鋼琴及調音經驗，曾任臺北市樂器公會連任數十年理監事、臺北市鋼琴調音工會常務理事及顧問。新律鋼琴展示中心在羅蘭崗99大華超市：

1015 S. Nogales St., #107, Rowland Heights, CA 91748。西區新張營業的地址在：1228 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776。

詢問電話：626-347-3407，714-447-8899，858-268-1668。







🌼整套毛囊淨化管理療程 首次體驗98元（原價298元）

皮膚管理主要依靠各種精密儀器對肌膚進行精準檢測，然後根據個人肌膚存在的潛在問題，提出有針對性的定制調理方案，從而改善肌膚狀況。其主要項目包括毛囊清潔、皮膚修護、水光嫩膚、祛痘祛斑、緊緻去皺等等。

尊雅美膚Timing Beauty SPA皮膚管理中心，位於羅蘭岡，是加州頂級美容養生SPA會所中心，擁有專業的美容師團隊，提供量膚客製化服務。他們擁有眾多項目及儀器設備，專精於美容清潔及祛痘等多個強項，他們有獨立的私密房間，讓你徹底放鬆，保有私隱，健康療法，美浴SPA，太空艙，舒適的環境為帶給客戶更好的服務體驗。

他們現正推出「王牌愛馬仕毛囊淨化管理療程」首次體驗98元（原價298元），時長約65分鐘服務流程，一人一次。項目包含：全面部毛囊清潔，去黑頭，適用所有膚質。服務流程共9步驟：1. 卸妝加潔面（精細卸妝，滋養面部）、2.負離子淨化噴（打開毛孔，深層清潔）、3.深層滋潤清潔（毛囊按摩霜，面部按摩）、4.深度清潔（排除油脂，毛孔堵塞，黑頭）、5. 助氧細胞（深層滋養，肌膚護理）、6. 冰肌修復（舒緩凝膠，保濕補水）、7.修復護理（修復補水，收縮毛孔）、8.深層補水（深層補水，肌膚濕潤）、9.放鬆按摩（頭部舒緩放鬆），和茶水服務。另外前50名進店消費額外再送50元現金抵扣劵一張，可下次使用。

諮詢及預約請去電626-210-7988，地址18254 Gale Ave., City of Industry, CA 91748。