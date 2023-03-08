華丹尼談 化妝品/紋身產品如何進口美國

許多亞洲人認為，化妝品在本國受政府及條例監管較少，產品製造及銷售難度小，標準低，沒有風險。由此草率從亞洲進口化妝品到美國，連產品標籤也不審閱，結果，產品內有違禁的成分，如管制的顏色，有害化學物及帶有藥用功能性的陳述如增白，防曬，去皺紋等。

相對與藥品，醫療器械，部分食品，化妝品是容易合規進入美國。化妝品沒有要求必須在產品進入美國前向 FDA 申請及產品登記註冊。但沒有這個要求並不意味美國政府對這類產品的安全不考量。

相反，化妝品進口美國常會被 FDA 要求呈遞產品標籤內容，以確定沒有違規事項。不少沒有做進口準備的業者常因違規嚴重，產品被 FDA 原地退回，不被退回的只能被銷毀，損失慘重。

華丹尼（United Consulting Services）專精美國FDA 申請服務，從事 FDA，USDA、 FWS、 EPA、 US CUSTOMS 的諮詢多年。華丹尼表示，只要在產品進口美國前，諮詢一下做相應的準備，就可避免成千上萬的經濟損失。

業者如要進口化妝品，可以在美國 FDA 的官網上登記企業的信息， 詳細的成份可以獲得第一手資料。FDA 網站 www.fda.gov/voluntary cosmetic registration program, 簡稱 VCRP。

紋身產品如紋身針，器械和油墨不受FDA 管制，但油墨中的顏色是有管制規定的；要求安全，無毒，無害。具體的顏色要向顧問諮詢，不能盲目進口。再者產品不可帶有藥用、醫療器械功能性的標示。

該公司免費諮詢電話626-234-9468，地址11030 Weaver Avenue, South El Monte, CA。電郵[email protected] ；網址www.ucs.la ；微信 號danielh73。