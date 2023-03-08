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極品假期歐洲河流遊輪 法式陽台房限時促銷

洛杉磯訊
Avalon
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極品假期推出2023歐洲河輪「200呎法式陽台房」限時大促銷，至3月30日止，船艙有限，先到先得。

促銷行程有「8天萊茵河」造訪瑞士、法國、德國、荷蘭，4月至6月出發，2909元起。「多瑙河8天」造訪匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國，4月至6月出發，2399元起。「8天荷蘭鬱金香」造訪荷蘭、比利時，3月至6月出發，2399元起。「16天大歐洲, 多瑙河+萊茵河+美茵河」造訪匈牙利、奧地利、德國、荷蘭，5月29日出發，5871元起。以上價格為兩人一房法式陽台房含稅價格。不含小費及機票。另有其他多樣行程，可去電洽詢。

知名國際遊輪品牌阿瓦隆（Avalon）河輪，以雅奢的方式漫遊歐洲內河，深度探索歐洲文化。歐洲大陸各國之間以河流連接，河輪旅遊是輕鬆深入歐洲城市的一種旅遊方式，特別適合多次造訪歐洲的玩家級旅客。

全包式—頂級河輪服務從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程景點，船上5星級美食與美酒饗宴，至行程結束由專人送機，讓你樂享整段旅程，輕鬆深度暢遊歐洲多國。河輪行程還包含每日遊輪岸上觀光、船上免費wifi、迎賓晚宴、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。

多瑙河行程造訪匈牙利首都布達佩斯，經過音樂之都維也納，再到拿破崙讚美為歐洲最美小鎮的帕紹，欣賞歐洲最大的管風琴聽音樂會；經過世界遺產小鎮雷根斯堡等城市，到德國的紐倫堡，都是多瑙河最經典的地方。

萊茵河行程一路遊覽荷蘭、德國。歐洲建築、人文和世界遺產都是萊茵河畔最美的停留。在阿姆斯特丹搭乘浪漫的運河遊船，看到河岸聳立著哥德式雙尖塔教堂，就知到了德國的科隆，在此喝上一瓶道地的德國啤酒是探訪德國最好的開始。

美茵河是萊茵河的一條支流，全長524 公里，萊茵河被德國人稱為父親河，而美茵河則被稱為母親河；美茵河像一把鋒利的寶劍把德國法蘭克福市劈成兩半，它不僅是德國的經濟中心同時又是一座文化名城。

詳情可連絡河輪專家「極品假期」全美免付費電話1-888-680-5688，計畫你的河輪之旅。

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