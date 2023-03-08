PRIME拍賣公司 重返加州舉行藝術精品拍賣會

創立34年的藝術精品拍賣 公司（PRIME Auctioneers, Inc.），因疫情 睽違加州 數年後重返市場，3月將舉辦兩場精品拍賣會。

第一場是3月12日（星期日）在爾灣市的Irvine Marriott Hotel酒店舉辦，下午1時起正式拍賣，地址18000 Von Karman Avenue, Irvine, Ca，酒店電話 1-949-553-0100。此項清倉公開大拍賣，將拍賣全新珠寶精緻工藝品、庫存物品。第二場3月 19 日星期日在蒙羅維亞市的 Doubletree Hotel大酒店舉辦拍賣。地址924 W. Huntington Drive, Monrovia , Ca。酒店電話626-357-1900。詢問電話1-800-995-2282。免費入場及停車。

拍賣會預覽時間為正午12時，隨即於下午1時展開拍賣。現場餐飲招待，並贈送免費禮品與舉行抽獎，獎品包括IPAD AIR等，價值不斐。

這次珠寶及藝術精品拍賣會主要展品為數百件珠寶及藝術精品收藏，包含大型玉雕品 (見圖）、GIA認證的精美純黃、粉紅鑽石及碧玉珠寶以及經認證的藍寶石、紅寶石與綠寶石。

另外展出大批原作，包括出自大畫家雷諾瓦(Pierre Auguste Renoir) 、達利(Salvador Dali) 、馬蒂斯(Henri Matisse) 、夏卡爾(Marc Chagall)以及畢卡索(Pablo Picasso)的精心畫作。同場亦將展出銅雕、手工絲織與毛織波斯及東方地毯、精緻歐洲家具、還有勞力士、百達翡麗(Patek Philippe)與蕭邦(Chopard)名表、愛馬仕與香奈兒手袋、硬玉雕刻及其他收藏藝品。

1988年在加州成立的PRIME Auctioneers, Inc.，為正規拍賣公司，與任何政府機構均無關連，Auction Bond #5270717、Auction Bond #5270716，網站 www.primeauction88.com。