美國創享家集團紐約分公司隆重開業

創享家集團紐約分公司法拉盛辦公樓

2023年2月23日至25日，美國創享家集團紐約分公司在紐約法拉盛 正式開業，這是集團在2023年第一家開業的分公司，也是集團在美國東部重要的戰略部署。

集團總裁 Tiffany Xu女士親自率領總部強大講師團抵達紐約參加開幕慶典，並與當地政商領袖、大型金融保險 公司代表、各地經紀人精英代表等知名人士共同剪彩慶祝開業，並舉行盛大開業慶祝晚宴。

美國創享家集團紐約分公司地處紐約皇后區 法拉盛，擁有興旺的商業區及規模龐大的住宅區，並擁有全美第二大的唐人街，也是整個紐約甚至整個美國最讓中國人有“家”的感覺的地方。

紐約分公司的設立，不但標誌著創享家集團在美東大力擴展的決心，更堅定了集團幫助保險行業優秀人才提升服務水平、更好的為華人 社區助力的目標。同時，也再次印證了創享家集團在美國金融保險理財行業內不可撼動的地位。

隆重開業剪彩儀式

隆重開業剪彩儀式

隆重開業剪彩儀式

隆重開業剪彩儀式

集團總裁Tiffany Xu女士發表開業致辭

紐約知名律師Edward開業致辭

Tony Avella前州參議員開業致辭

Tiffany總裁與國家人壽高層合影並開始專業培訓

Corebridge保險公司專業培訓

Pacific保險公司專業培訓

Lincoln保險公司專業培訓

為了慶祝創享家集團紐約office盛大開業，集團特別安排了三天大型慶賀及培訓活動，並邀請了各界政商名流，社團領袖，參議員眾議員，大型保險公司高層代表等知名人士參與，還安排了十幾場內容廣泛的專業培訓以及奢華開業晚宴等環節。

開幕式中，集團總裁Tiffany女士發表重要講話，對於與會的尊貴來賓，特別是在紐約分公司開辦中提供了巨大幫助和支持的朋友們，表示了衷心的感謝。同時也為大家分析了當下經濟形勢所面臨的問題，表達了集團傾力培養新一代金融保險企業家的決心。Tiffany總裁介紹了創享家集團的主要核心優勢和實力，並再次強調了集團的5年發展戰略和目標，堅定表示未來將推出更豐富專業的產品，以最豐厚的佣金回報，最先進的企業製度，以及最前沿的科技手段，將更多專業的服務提供給經紀人和客戶，幫助更多經紀人成為金融企業家並取得事業上的成功。

此外，大型保險公司高層代表，優秀精英人士，以及本地知名人士發表了熱情洋溢的致辭，祝賀創享家集團在紐約分公司的盛大開業。在三天的開業活動中，保險公司代表和集團總部專業培訓師為與會者提供了知識豐富的專業培訓，內容涉及保險，年金，稅務，信託，長期規劃，創業，拓客，移民留學等眾多領域，為來賓進行了深度解讀和分析，獲得聽眾的高度好評。

當晚，創享家集團紐約office開業晚宴在法拉盛盛大舉行，各界貴賓歡聚一堂，共同慶賀創享家集團在紐約順利設立office。晚宴上集團總裁Tiffany女士、保險公司高層代表和政商領袖發表精彩致辭，Tiffany總裁親自主持點亮儀式，台下觀眾一起打開手機閃光燈，與Tiffany總裁一起點亮紐約office。台上台下燈光閃爍，星星之後可以燎原。晚宴上還有專業藝術家奉獻精湛的表演，全場歡聲笑語、掌聲不斷，共同慶祝創享家紐約office盛大開業。

盛大開業晚宴正式開始

盛大開業晚宴高朋滿座

集團副總裁George晚宴致辭

集團副總裁Brown晚宴致辭

Louis Puglisi晚宴致辭National Life Group Senior VP

國家人壽高層代表晚宴致辭

Corebridge高層代表晚宴致辭

Lester Chang紐約州眾議員晚宴致辭

Tony Avella前州參議員晚宴致辭

Tiffany總裁親自主持Office點亮儀式

盛大開業晚宴高朋滿座用閃光燈參與點亮儀式

晚宴歡樂大抽獎

晚宴精彩節目表演

晚宴精彩節目表演

晚宴精彩節目表演

晚宴精彩節目表演

未來，紐約分公司將與其它各分公司及集團總部一起，以家族辦公室形式，為全美和全球客戶、經紀人提供各種專業服務，包括保險，理財，貸款，地產，稅務，信託，移民，教育等。在滿足客戶需求的同時，幫助每個人取得事業成功。從最基礎的保險知識和新人執照考試培訓開始，到最高端的產品和經營培訓，開店支持，提供最系統化的培訓和實踐機會，向著將經紀人培養成新一代金融保險企業家堅定邁進。

創享家集團是一家以金融理財專業為基礎，提供高端服務型產品，創新型商業模式，以及高科技系統的新時代服務型商業集團。

集團旨在為合作夥伴提供卓越產品選擇及優質培訓，在滿足客戶需求的同時，協助不同背景精英人士成為金融企業家，提升金融洞察力以更好的服務於客戶實現其金融目標，協助孵化和培育新一代金融保險企業家，實現自我價值的突破。

創享家平台主要業務包括保險，年金，高端資產配置，退休及遺產規劃，稅務信託服務，教育，移民，貸款，地產等，借助智能係統的自動運算和公開公正的清晰制度，以分享經濟去中心化理念為基礎，系統化專業培訓為輔助，協助建立優質團隊，幫助精英人士完成事業突破，實現自我價值，建立自己的商業帝國。