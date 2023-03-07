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3/12 風水講座 提供免費風水諮詢/餐點

洛杉磯訊

一場「安居納福、人旺財旺」風水講座，將於3月12日上午10時30分至下午2時舉行，由龍笑天風水大師主講。地點在華員會館（3890 Workman Mill Road Whittier），預約電話1-888-882-5866，名額有限。活動當天現場有免費風水諮詢、開運禮品、及精緻餐點。

這場由玫瑰崗紀念公園 （Rose Hills）舉辦的風水講座，將同時推出風水寶地「黃金橡木陵園」。玫瑰崗華園生命會館為華裔家庭提供完善的禮儀服務，如福地購買、生前規劃、安葬、火化等。

預先做好生前規劃，不僅可以瀟灑的依照自己的心意及預算來做安排，在輕鬆自在的氛圍裡完成，更可以避免突來的不測為家人帶來沈重的經濟和心理負擔。

在玫瑰崗，紀念福地有許多不同的設計與多樣化的選擇。 從獨特的創意龕位，到坐落鄉間小徑的造型家族龕塔；從優靜绵延的山坡陵地，到氣派不凡的家族陵園；從山巔到湖畔；從明亮溫馨的室內壁陵，到視野潦闊的花園陵墓。 隨你獨具的的風格，留下永恆的紀念。

除了惠提爾市，他們還設有分館在阿罕不拉市、喜瑞都市和工業市等洛杉磯附近的便利地區，將玫瑰崗的周全服務延伸到洛杉磯各多元化的社區。

洛杉磯 預算 華裔

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