世紀遊輪南極行 3/31前報名升級陽台海景房

陽台房

去南極旅遊，現今幾乎變成了旅遊達人們執著追求的夢想旅程。「世紀遊輪」12月1日包下了整艘超豪華5星級南極遊輪，3月31日前報名交付訂金，將提供升級住宿特大陽台海景房（見圖）優惠，再加送阿根廷首都行程。

南極洲是世界上平均海拔最高的洲，全境幾乎都是冰雪覆蓋，所擁有的冰川 佔地球總冰蓋的80%以上。目之所及幾乎都是萬年冰川，可謂是“一眼萬年”。純潔的白色和懾人心魄的嬰兒藍是南極的主色調，對於很多人來說，可能一輩子都沒有見過這樣的冰川。南極是世界的盡頭、未知的領域、是至今無人居住的世外桃源，是人類遙不可及的夢想之地。南極洲是世界唯一一個跨過所有經線的洲，那裡既沒有原住民，也沒有永久居民，19世紀之前甚至沒有人類探訪過。

在南極可以見到稀奇珍貴的動物，比如企鵝，海象，海狗，海豹等這些不怕冷的小可愛。在南極有7種企鵝，約1.2億隻。千百萬年來，企鵝家族一起構築了南極地域的生命色彩，當之無愧地成了這裡的主人。 12月是南極最溫暖的季節，也是企鵝們格外的忙碌的季節，在12月去參觀南極，也是可以看到最多生機和活力的時刻。

目前阿根廷和智利是距離南極最近的國家，而選擇阿根廷最南部、與南極一海峽之隔的烏斯懷亞出發，是目前最佳的出發地點。一直以來，乘坐遊輪去登陸南極，都是唯一的方式，每年全世界也只有三萬人左右可以實現登陸南極的夢想。

十月下旬至十二月上旬是南極的春天，會看到更多的冰雪和原始景觀，是看巨型冰山的絕佳時期。十二月至次年一月南極半島白天最高氣溫可超過0度。12月至次年2月初被認為是南極旅遊的最好的旅遊季節，這個階段的南極旅遊價格也是最高的。

「世紀遊輪」經過長達8個月的精心策劃，不斷和南極地區最佳的豪華遊輪公司商討和實地考察，終於確定了給華人旅客一份冰雪奇緣禮。該遊輪2022年7月下水，是目前南極地區最新，功能性最好的奢華郵輪 ，全船配載最合理的152位乘客，4樓為超大窗海景房(19平方米），5樓-6樓為超大陽台海景房（28平方米），5樓和6樓還配置超大陽台套房（44-49平方米），遊輪還配置豪華的餐廳-健身房-SPA-游泳池，和多功能廳，全船內暖氣充足，即使在嚴寒的南極地區，在船上活動時也僅需一件外套。船上的餐飲除了每日精美的三餐，世紀遊輪更是向登船客人贈送餐飲期間和在酒吧里的酒水暢飲服務。9晚航行期間免費網絡提供。在遊輪航行期間，所有的上岸遊覽的項目也都是免費提供。

世紀遊輪表示，他們不但在奢華5星級郵輪的挑選上下足功夫，更是精心安排每一個出行細節， 12月1日啟程從全美國任何一個城市出發，都包含了往返的國際機票，包含了抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的上船前的酒店，並且專門包機給他們的客人飛往登船城市烏斯懷亞。而這個全程13天奢華探險之旅的價格，每人13,999元，如果在3月31日之前報名交付訂金，即升級到5樓特大陽台海景房（見圖）的優惠，並且還會再加送行程結束後在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯1晚的酒店、和1天的城市遊覽，這個加送項目也是包酒店、包3餐、包門票、包交通的價值不菲大禮包。

報名及詳情可洽世紀遊輪 626-666-6999 ，或者添加微信 號客服諮詢 GCC91107。