我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

世紀遊輪南極行 3/31前報名升級陽台海景房

洛杉磯訊
陽台房
陽台房

去南極旅遊，現今幾乎變成了旅遊達人們執著追求的夢想旅程。「世紀遊輪」12月1日包下了整艘超豪華5星級南極遊輪，3月31日前報名交付訂金，將提供升級住宿特大陽台海景房（見圖）優惠，再加送阿根廷首都行程。

南極洲是世界上平均海拔最高的洲，全境幾乎都是冰雪覆蓋，所擁有的冰川佔地球總冰蓋的80%以上。目之所及幾乎都是萬年冰川，可謂是“一眼萬年”。純潔的白色和懾人心魄的嬰兒藍是南極的主色調，對於很多人來說，可能一輩子都沒有見過這樣的冰川。南極是世界的盡頭、未知的領域、是至今無人居住的世外桃源，是人類遙不可及的夢想之地。南極洲是世界唯一一個跨過所有經線的洲，那裡既沒有原住民，也沒有永久居民，19世紀之前甚至沒有人類探訪過。

在南極可以見到稀奇珍貴的動物，比如企鵝，海象，海狗，海豹等這些不怕冷的小可愛。在南極有7種企鵝，約1.2億隻。千百萬年來，企鵝家族一起構築了南極地域的生命色彩，當之無愧地成了這裡的主人。 12月是南極最溫暖的季節，也是企鵝們格外的忙碌的季節，在12月去參觀南極，也是可以看到最多生機和活力的時刻。

目前阿根廷和智利是距離南極最近的國家，而選擇阿根廷最南部、與南極一海峽之隔的烏斯懷亞出發，是目前最佳的出發地點。一直以來，乘坐遊輪去登陸南極，都是唯一的方式，每年全世界也只有三萬人左右可以實現登陸南極的夢想。

十月下旬至十二月上旬是南極的春天，會看到更多的冰雪和原始景觀，是看巨型冰山的絕佳時期。十二月至次年一月南極半島白天最高氣溫可超過0度。12月至次年2月初被認為是南極旅遊的最好的旅遊季節，這個階段的南極旅遊價格也是最高的。

「世紀遊輪」經過長達8個月的精心策劃，不斷和南極地區最佳的豪華遊輪公司商討和實地考察，終於確定了給華人旅客一份冰雪奇緣禮。該遊輪2022年7月下水，是目前南極地區最新，功能性最好的奢華郵輪，全船配載最合理的152位乘客，4樓為超大窗海景房(19平方米），5樓-6樓為超大陽台海景房（28平方米），5樓和6樓還配置超大陽台套房（44-49平方米），遊輪還配置豪華的餐廳-健身房-SPA-游泳池，和多功能廳，全船內暖氣充足，即使在嚴寒的南極地區，在船上活動時也僅需一件外套。船上的餐飲除了每日精美的三餐，世紀遊輪更是向登船客人贈送餐飲期間和在酒吧里的酒水暢飲服務。9晚航行期間免費網絡提供。在遊輪航行期間，所有的上岸遊覽的項目也都是免費提供。

世紀遊輪表示，他們不但在奢華5星級郵輪的挑選上下足功夫，更是精心安排每一個出行細節， 12月1日啟程從全美國任何一個城市出發，都包含了往返的國際機票，包含了抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的上船前的酒店，並且專門包機給他們的客人飛往登船城市烏斯懷亞。而這個全程13天奢華探險之旅的價格，每人13,999元，如果在3月31日之前報名交付訂金，即升級到5樓特大陽台海景房（見圖）的優惠，並且還會再加送行程結束後在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯1晚的酒店、和1天的城市遊覽，這個加送項目也是包酒店、包3餐、包門票、包交通的價值不菲大禮包。

報名及詳情可洽世紀遊輪 626-666-6999 ，或者添加微信號客服諮詢 GCC91107。

冰川 郵輪 微信

上一則

LADWP 第一屆女性職業和健康博覽會3/11舉行

下一則

瓦斯費3月降8成 南加投入千萬補助金

延伸閱讀

足球／梅西砸21萬打造「黃金iPhone」 阿根廷隊友一人一支

足球／梅西砸21萬打造「黃金iPhone」 阿根廷隊友一人一支
耗時近6年…法拉盛、貝賽防洪升級竣工

耗時近6年…法拉盛、貝賽防洪升級竣工
足球／岳父經營的超市遭開14槍 梅西收恐嚇紙條「我們等你」

足球／岳父經營的超市遭開14槍 梅西收恐嚇紙條「我們等你」
足球／梅西豪砸20萬 買35支黃金iPhone送阿根廷隊友

足球／梅西豪砸20萬 買35支黃金iPhone送阿根廷隊友
比艾菲爾鐵塔高、比建航母難 中製首艘大型遊輪終於來了

比艾菲爾鐵塔高、比建航母難 中製首艘大型遊輪終於來了
中首艘大型遊輪H1508將完工 誰是買家？至今未公開

中首艘大型遊輪H1508將完工 誰是買家？至今未公開

熱門新聞

加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走