LADWP 第一屆女性職業和健康博覽會3/11舉行

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洛杉磯 水電局（LADWP）將於 3 月 11 日上午 9 時至下午 2 時，舉行第一屆女性職業和健康博覽會。地點在洛杉磯水電局Truesdale Facility（11760 Truesdale Street, Sun Valley）。了解有關該活動的更多信息可至他們的活動網頁www.ladwpcommission.com/Womens-Expo ，或掃描二維碼（見圖）註冊。

LADWP 通過舉辦區域性活動來領導這項工作，該活動通過他們自己的員工的領導示範展示各種公用事業職業。 他們鼓勵民眾參加這項活動並帶上朋友和家人，以詳細了解他們提供的服務和員工福利。 還將有獨特的機會參加自由運動課程和觀看健康烹飪示範。 這個適合家庭的活動，還將包括免費食物、寵物動物園 、攀岩牆、女性賦權供應商展覽會、和女性藝術家振奮人心的音樂。

洛杉磯水電局 (LADWP) 致力向可再生能源和水彈性過渡的過程中，促進性別平等和女性經濟賦權。 洛杉磯水電局希望通過改善就業 途徑、促進工會代表高質量工作的好處，以及彌合 STEM（科學、技術、工程和數學）技能方面的性別差距，來幫助縮小國家的性別和種族薪酬差距。