美國創享家集團 弗吉尼亞新春啟航會圓滿成功

美國創享家集團為期兩天的弗吉尼亞分部新春啟航會，在2023年2月21日和22日圓滿舉辦！現場氣氛熱烈，反響積極。

本次新春啟航會由集團總裁Tiffany女士帶領總部金牌講師團親臨現場，並且邀請各大保險 公司高層代表共同舉辦。內容包括了數場保險，貸款 ，稅務，長期護理等專業培訓，總裁商機分享會以及隆重的慶賀晚宴，參與者紛紛表示，這是Virginia金融保險行業最高規格的專業培訓，堪稱美國東岸金融保險界盛事。

創享家集團總裁及CEO Tiffany女士在21日發表總裁致辭，現場感謝了弗吉尼亞團隊在過去一年中的努力，並發表了有關於企業家精神的激情演說，極大激勵了在場的金融精英。

此外，各保險公司高層人員也在會中進行了恭賀感言以及專業培訓。

Tiffany Xu 創享家集團總裁&CEO

George Yang 美國創享家集團副總裁

Louis Puglisi National Life Group Senior VP

National Life Group 高層代表

Lincoln Financial Group 高層代表

Pacific Life 高層代表

一年前，弗吉尼亞分公司隆重開業，在分公司創辦人Jason Jiang和集團總監Linda的帶領下，以最出色的表現，佔領了美東地區的灘頭陣地，為整個集團戰略起到了重要的榜樣作用。

弗吉尼亞分公司大樓

一年前弗吉尼亞分公司開業剪綵盛況

未來，弗吉尼亞分公司將持續與集團總部一起，為美中客戶和經紀人提供十幾項專業金融產品，包括高端保險、家族辦公室、保費融資 、高端遺產傳承、退休 省稅規劃、教育 基金、長期看護等等，這些全美領先的優質金融資源將為美東客戶和經紀人帶來前所未有的歷史性機遇！

創享家集團是一家以金融理財專業為基礎，提供高端服務型產品，創新型商業模式，以及高科技系統的新時代服務型商業集團。

集團旨在為合作夥伴提供卓越產品選擇及優質培訓，協助不同背景的精英人士成為成功的金融企業家，提升金融洞察力以更好的服務於客戶實現其金融目標，協助孵化和培育新一代金融保險企業家，實現自我價值的突破。

創享家平台主要業務包括並不限於保險，年金，高端資產配置，退休及遺產規劃，稅務信託服務，教育，移民，貸款，地產等，借助智能係統的自動運算和公開公正的清晰制度，以分享經濟去中心化理念為基礎，系統化專業培訓為輔助，協助建立優質團隊，幫助精英人士完成事業突破，實現自我價值，以及建立商業帝國。