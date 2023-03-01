我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中俄獨排眾議 不同意譴責俄侵烏 G20聯合公報難產

名媛蔡天鳳遭碎屍共犯男被逮 傳是鄭中基前助手

整套毛囊淨化管理療程 首次體驗98元

洛杉磯訊

皮膚問題大部份都是來自於體質、工作壓力、環境、不良生活習慣、飲食習慣等的影響，尤其一般人其實沒那麼多時間和精力，去研究正確的保養方式和皮膚管理，更糟糕的是，被錯誤的的護膚理念誤導，導致你的皮膚越來越差，而造成過敏、痘痘、皮膚粗糙暗沉、長斑、長皺紋等一系列問題。

丟掉那些錯誤的護膚方法，開始嘗試正確的皮膚管理，可透過專業的皮膚管理專家。皮膚管理中心是一種專門針對各種肌膚問題進行護理的美容機構，提供溫和的專業保養對策還原健康肌底，實現肌膚年輕化。對於那些想要優雅地衰老、更健康的人來說，就算年紀有多長，皮膚任然可以保持光澤與活力感。

皮膚管理主要依靠各種精密儀器對肌膚進行精準檢測，然後根據個人肌膚存在的潛在問題，提出有針對性的定制調理方案，從而改善肌膚狀況。其主要項目包括毛囊清潔、皮膚修護、水光嫩膚、祛痘祛斑、緊緻去皺等等。

尊雅美膚Timing Beauty SPA皮膚管理中心，位於羅蘭岡，是加州頂級美容養生SPA會所中心，擁有專業的美容師團隊，提供量膚客製化服務。他們擁有眾多項目及儀器設備，專精於美容清潔及祛痘等多個強項，他們有獨立的私密房間，讓你徹底放鬆，保有私隱，健康療法，美浴SPA，太空艙，舒適的環境為帶給客戶更好的服務體驗。

他們現正推出「王牌愛馬仕毛囊淨化管理療程」首次體驗98元（原價298元），時長約65分鐘服務流程，一人一次。項目包含：全面部毛囊清潔，去黑頭，適用所有膚質。服務流程共9步驟： 1. 卸妝加潔面 （精細卸妝，滋養面部）、2.負離子淨化噴（打開毛孔，深層清潔）、3.深層滋潤清潔（毛囊按摩霜，面部按摩）、 4.深度清潔（排除油脂，毛孔堵塞，黑頭）、5. 助氧細胞（深層滋養，肌膚護理）、6. 冰肌修復（舒緩凝膠，保濕補水）、7.修復護理（修復補水，收縮毛孔）、8.深層補水（深層補水，肌膚濕潤）、9.放鬆按摩（頭部舒緩放鬆），和茶水服務。另外前50名進店消費額外再送50元現金抵扣劵一張，可下次使用。

諮詢及預約可掃描二維碼，或去電626-210-7988，地址18254 Gale Ave., City of Industry, CA 91748。

加州 檢測 太空 過敏 羅蘭岡

上一則

因風大飛機改降洛城機場 乘客意外從空中俯瞰雪山美景

下一則

南加內陸大雪成災...縣府特設庇護所 投靠者講遭遇

熱門新聞

加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22

超人氣

更多 >
好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人