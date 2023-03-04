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聖蓋博上谷水利局 3/9起舉辦 園林綠化工作坊

【洛杉磯訊】

聖蓋博上谷水利局由3月9日至4月25日期間，舉辦「園林綠化工作坊」，歡迎有興趣的人士參加，參加者可至網址WWW.UPPERDISTRICT.ORG/WATER-SMART-WORKSHOPS/瀏覽詳情。

 「園林綠化工作坊」的課程內容，包括有3月9日(星期四)下午6時至7時15分的「土墩園藝」、3月21日(星期二)下午6時至晚上7時的「室外洩漏檢測」、4月13日(星期四)下午6時至晚上7時的「樹蔭下的園藝」及4月25日(星期二)下午6時至7時15分的「鳥類、蜜蜂和傳粉者」等。

 「園林綠化工作坊」的免費課程內容，提供一些居民希望能夠了解的種植常識，植物生長好不好會有各種的可能性，如土壤的肥沃度，也關係到陽光、水、種植季節、植株間距等。其中「土墩園藝」是將土地挖出一個凹洞，在中心點放上一些石塊，再於其上堆置一小丘土壤與腐植土，將植株種在上面，雨水受大氣的壓力會被帶到土墩的中心，盤旋向下滲進入土中，等於自然地補充了地下水。

 而「樹蔭下的園藝」是提供一些樹蔭庭園中，最重要的並非種什麼樹種，而是藉由塑造氣氛與意象，產生樹蔭庭園的美學感受，好的樹蔭樹園必須有獨特自然風味及庭園之美。樹蔭庭園的特色是樹蔭茂密，夏季樹下乘涼，輕風徐來爽快無比，適度規劃風的通道，樹木盡可能維持自然樹形，就能讓家中庭園蛻變成野外情趣，此即樹蔭庭園特徵所在。

 聖蓋博上谷水利局不定期舉辦各種研討會，提供有關節水主題的有用提示和操作信息，例如可持續景觀美化、草坪清除方法、DIY家庭灑水系統及洩漏檢測和修復等。 課程免費向公眾開放，有些課程以普通話授課。舉辦的工作坊課程，如加州居民友好景觀培訓、草坪清除、食水洩漏檢測、園林設計等。

 水對我們每個人來說都是必不可少，但它是一種有限的資源，因此民眾需要重新思考每天用水的方式，如何節約用水。在加州景觀美化可佔用商業空間用水量的50%和房屋用水量的70%。通過在家中和戶外，遵循一些節水技巧，大家可以幫助每天節約用水。

 另由2023年3月20日至4月28日期間，舉行「節約用水」贈送禮品，有關詳情可至網址WWW.UPPERDISTRICT.ORG/CONSERVE-A-PALOOZA瀏覽。

 

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