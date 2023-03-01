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現代汽車榮獲八項2023 Car and Driver編輯首選大獎

洛杉磯訊
現代汽車Palisade休旅車
現代汽車Palisade休旅車

現代汽車旗下八款車型榮獲2023年Car and Driver的編輯首選大獎：Kona、Tucson、Santa Cruz、Santa Fe、Palisade、Elantra N、Sonata，以及IONIQ 5。編輯首選大獎的獲獎車型為Car and Driver編輯最強烈推薦的汽車、卡車、跨界車，以及休旅車。從超過四百多款經過評估的車型中脫穎而出，這些車被評為能夠滿足其車款類別需求的最佳車款，同時還提供了卓越的價值和令人滿意的駕駛體驗。

北美現代汽車產品策畫總監Ricky Lao表示，現代汽車非常榮幸在2023年榮獲八項Car and Driver的編輯首選大獎。獲獎的每一款車型都提供了創新設計、強大且高效環保的動力傳動系統、駕駛人便利性，以及先進的安全功能。這些因素顯然與業界專家和消費者引起了共鳴。隨著我們現代汽車在休旅車領域的領導地位持續提升，對獲獎的六款休旅車型感到特別自豪。」

Car and Driver總編輯Tony Quiroga表示，對於每年購買新車的數百萬民消費者來說，購車選擇似乎無窮無盡，令人困惑。編輯首選大獎名單是一個購車榮譽榜和理想的購車資源。從為青少年駕駛人尋找最安全的車型到尋覓一台周末遊憩用的跑車，皆能在這個名單中找到合適的車款。

於1955年成立，Car and Driver是汽車愛好者的權威雜誌，也是值得購車者信賴的指南。完整的2023年編輯首選大獎名單可在CarandDriver.com查看。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2022年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了超過七十二萬四千台車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

汽車 休旅 電動車 華人

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