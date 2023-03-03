黃奕新律師 專精刑事/移民/民事訴訟

黃奕新律師事務所(Law Offices Of Dixon Wong & Associates)，專精各項美國移民，各種疑難雜症，刑事案件。新移民犯案會導致驅逐出境，如果有刑事案件，可即刻聯絡，幫助減免罪刑，消除紀錄。黃奕新律師是聯邦法庭註冊出庭律師，經驗豐富的律師團隊，專為客人解決各種疑難雜症，也是刑事案權威。

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民事訴訟方面，商業訴訟，合同爭議，利益詐騙，虧空公款，公司法，商業買賣，糾紛，大麻執照，移民投資詐欺等。

黃律師表示，如果自己或家人被送進移民局 拘留所，不要著急，保釋分兩種，一種是向移民局直接要求保釋，另一種是向移民法庭要求保釋。總之，深陷囹圄不要怕，黃律師處理過許多保釋案件，保釋成功有他的秘訣，成功率高，而且保釋金低。

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