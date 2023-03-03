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南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

黃奕新律師 專精刑事/移民/民事訴訟

巴沙迪那訊

黃奕新律師事務所(Law Offices Of Dixon Wong & Associates)，專精各項美國移民，各種疑難雜症，刑事案件。新移民犯案會導致驅逐出境，如果有刑事案件，可即刻聯絡，幫助減免罪刑，消除紀錄。黃奕新律師是聯邦法庭註冊出庭律師，經驗豐富的律師團隊，專為客人解決各種疑難雜症，也是刑事案權威。

很多人為了身份而苦惱，嚮往移民美國或在美國希望解決身份問題，那一種方式可以順利移民美國，是職業移民，還是快速投資移民，EB-1，EB-2，EB-3，EB-5職業移民， L-1 跨國綠卡，轉換身份，結婚綠卡，還是親屬移民更加穩妥，可洽詢黃奕新律師。

該律師事務所還精辦一切刑事案件，如家暴、虐童、賣淫、偷竊、酒駕、傷人等。黃奕新律師表示，新移民如犯刑事案件，會導致丟失綠卡，驅逐出境。該律師團隊，有豐富經驗，可以減輕罪刑，清洗犯罪紀錄。專精探監保釋，家暴傷人，賣淫偷竊，酒醉駕車，青少年犯罪等所有刑事案件。

民事訴訟方面，商業訴訟，合同爭議，利益詐騙，虧空公款，公司法，商業買賣，糾紛，大麻執照，移民投資詐欺等。

黃律師表示，如果自己或家人被送進移民局拘留所，不要著急，保釋分兩種，一種是向移民局直接要求保釋，另一種是向移民法庭要求保釋。總之，深陷囹圄不要怕，黃律師處理過許多保釋案件，保釋成功有他的秘訣，成功率高，而且保釋金低。

有關黃奕新律師事務所業務詳情可參看世界日報工商電話簿封面廣告或63頁，或洽626-577-1100，地址600 S. Lake Ave, Suite 301., Pasadena CA 。

移民局 綠卡 家暴

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