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太子牌新品抹茶拿鐵 隨手一杯幸福滿滿

洛杉磯訊
太子牌新品抹茶拿鐵。（業者提供）
太子牌新品抹茶拿鐵。（業者提供）

全美通貨膨脹嚴重衝擊每個人的荷包，想要去奶茶店買杯抹茶拿鐵來犒賞一下自己，似乎變成一種奢侈的享受了；太子牌明白「抹茶控」們的心情，採用嚴選的日本抹茶粉，採絕佳比例，全新推出「三合一抹茶拿鐵」。

對抹茶控來說，不管是熱熱喝還是冰冰喝，一口下去都可以感覺到幸福滿分，太子牌抹茶拿鐵採用抹茶粉和奶黃金比例，沖泡方便，熱水一沖就先享受到撲鼻的香氣，看著慢慢溶解的抹茶粉相當療癒，分分鐘就能喝，口感細膩純正，香味滿滿，而且甜度適中，風味不亞於奶茶店喔。

單單熱水沖泡直接喝沒辦法被滿足的抹茶控，太子牌也分享一下創新喝法，抹茶達人們也可以在家變出各式各樣的抹茶作法，增添了不同的色彩和探索的樂趣。

幸福感滿滿的「抹茶白巧克力肉桂熱飲」，用熱水將白巧克力溶化後倒入太子牌抹茶拿鐵加熱融化，放上棉花糖和肉桂棒，用一點點薄荷葉裝飾，這就是幸福的味道，更講究一點可以加個奶蓋上去，風味更棒更立體。

喜歡蛋糕卻不擅烘焙的人，不妨試試「抹茶馬克杯蛋糕」，只要微波爐，5分鐘內從前置到上桌，將抹茶拿鐵與麵粉、泡打粉、白砂糖蔬菜油與熱水加入馬克杯中攪拌均勻，然後放到微波爐中加熱一分鐘，今天的下午茶-抹茶馬克杯蛋糕就完成了，用一點奶油和草莓點綴，美味又高顏值。

除了三合一抹茶拿鐵外，太子牌還有多款三合一速溶產品，包括泰式奶茶、港式奶茶、及特濃卡布其諾咖啡。太子牌泰式奶茶採用了地道泰國配方，香濃絲滑，色香味俱全；港式奶茶是高品質英國紅茶調配而成，口感溫和、價格實惠；卡布奇諾特濃速溶咖啡，美味順口；太子牌姜汁椰奶，嚴選來自越南地道的天然椰子，椰香薑味的混搭，不只暖胃更暖心。隨時隨地來一杯，太子牌三合一系列與姜汁椰奶，怎麼沖都好喝。

太子牌三合一抹茶拿鐵、泰式奶茶、港式奶茶、特濃速溶咖啡現於指定ROSS、DD's Discount、Burlington、 Amazon、各大華人超市及雜貨店有售，詳情或零售點資訊，歡迎去電美國太子行 800-732-2328查詢。或上太子行官網popus.com選購。

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