雇主注意 加州禁止員工被錯誤分類

有加州 雇主為了避免支付工資稅、最低工資或加班費，或為了規避勞工 法中關於工資和工時的法律規定，會不恰當地將其雇員歸類為「獨立承包商(合同工)」；由此產生雇員錯誤分類的訴訟屢見不鮮。

前檢察官、亞凱迪亞 市長鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)律師提醒企業，加州勞工訴訟的代價高昂，且時間跨度久，法律一般對公司不利。所以，一定要隨時留意相關法律規定，必要時尋求專業法律意見，切莫有「不知者無罪」的僥倖心理，以避免得不償失。

1.關於雇員被錯誤地歸類為「獨立承包商」：當雇主雇用一名雇員身份的員工，但將他們視為獨立承包商(或合同工)時，就會發生雇員被錯誤歸類的情況。在美國，將近 10% 的雇員被錯誤地歸類為獨立承包商； 近20%的雇主將雇員錯誤歸類為承包商。

2.關於獨立承包商與雇員的區分：獨立承包商通常是擁有自己的業務，並不止與一個客戶或雇主合作的個人。 加州法律針對承包商(合同工)及雇員，有非常具體的定義。在加州有兩種測試可以確定員工是承包商還是雇員。第一項測試是默認測試(default test)，通常被稱為ABC測試。第二項測試稱為Borello測試(Borello Test)。

3.一些常見的容易被錯誤分類的職業是：資訊科技工作者、營業員、醫護人員、客服人員、建築工人、小費員工、零工。

雇主通常將雇員錯誤地歸類為獨立承包商，原因有二：不熟悉法律，或想避免為員工提供加州勞工法規定的員工福利和保護。一些雇主不熟悉法律，為簡單起見，他們更願意將部分或全部員工視為獨立承包商。如此以來，就不必處理複雜的工資單和預扣稅問題，只需在周末或月底向獨立承包商支付酬勞。

此外，員工還享有加州勞動法、公平就業和住房法、以及加州和家庭醫療權利法等規定的其他權利。將實際雇員錯誤分類為獨立承包商，使得雇主用人成本降低。僅僅將一名雇員錯誤地歸類為獨立承包商，雇主每年就可以節省數千或數萬美元開銷。

5. 如果發現員工被錯誤歸類為獨立承包商，該員工可收回多少賠償？被歸類為獨立承包商的雇員可以追回數萬甚至數十萬美元，包括所欠的工資、報銷、對雇主的罰款和利息，這是一筆不小的數目。加州對雇員的保護如此之大，對雇員進行錯誤歸類的雇主可能會面臨嚴重的後果。此外，如果員工被錯誤地解雇、遭到報復或歧視，還可能有權因以下原因獲得賠償：拖欠工資、情緒困擾、懲罰性賠償。

因此，關於勞工法問題，無論是雇主還是員工，建議與經驗豐富的加州勞工法律師諮詢你的個案。鄭博仁聯合律師事務所由其首席出庭律師鄭博仁領導，在勞工法領域擁有多年實戰經驗。鄭律師的訴訟及辯護團隊已經為客戶追回了數百萬美元，團隊提供免費案例評估，歡迎聯絡中文專線626-570-8888。