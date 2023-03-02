我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

雇主注意 加州禁止員工被錯誤分類

洛杉磯訊

加州雇主為了避免支付工資稅、最低工資或加班費，或為了規避勞工法中關於工資和工時的法律規定，會不恰當地將其雇員歸類為「獨立承包商(合同工)」；由此產生雇員錯誤分類的訴訟屢見不鮮。

前檢察官、亞凱迪亞市長鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)律師提醒企業，加州勞工訴訟的代價高昂，且時間跨度久，法律一般對公司不利。所以，一定要隨時留意相關法律規定，必要時尋求專業法律意見，切莫有「不知者無罪」的僥倖心理，以避免得不償失。

 1.關於雇員被錯誤地歸類為「獨立承包商」：當雇主雇用一名雇員身份的員工，但將他們視為獨立承包商(或合同工)時，就會發生雇員被錯誤歸類的情況。在美國，將近 10% 的雇員被錯誤地歸類為獨立承包商； 近20%的雇主將雇員錯誤歸類為承包商。

2.關於獨立承包商與雇員的區分：獨立承包商通常是擁有自己的業務，並不止與一個客戶或雇主合作的個人。 加州法律針對承包商(合同工)及雇員，有非常具體的定義。在加州有兩種測試可以確定員工是承包商還是雇員。第一項測試是默認測試(default test)，通常被稱為ABC測試。第二項測試稱為Borello測試(Borello Test)。

3.一些常見的容易被錯誤分類的職業是：資訊科技工作者、營業員、醫護人員、客服人員、建築工人、小費員工、零工。

雇主通常將雇員錯誤地歸類為獨立承包商，原因有二：不熟悉法律，或想避免為員工提供加州勞工法規定的員工福利和保護。一些雇主不熟悉法律，為簡單起見，他們更願意將部分或全部員工視為獨立承包商。如此以來，就不必處理複雜的工資單和預扣稅問題，只需在周末或月底向獨立承包商支付酬勞。

此外，員工還享有加州勞動法、公平就業和住房法、以及加州和家庭醫療權利法等規定的其他權利。將實際雇員錯誤分類為獨立承包商，使得雇主用人成本降低。僅僅將一名雇員錯誤地歸類為獨立承包商，雇主每年就可以節省數千或數萬美元開銷。

5. 如果發現員工被錯誤歸類為獨立承包商，該員工可收回多少賠償？被歸類為獨立承包商的雇員可以追回數萬甚至數十萬美元，包括所欠的工資、報銷、對雇主的罰款和利息，這是一筆不小的數目。加州對雇員的保護如此之大，對雇員進行錯誤歸類的雇主可能會面臨嚴重的後果。此外，如果員工被錯誤地解雇、遭到報復或歧視，還可能有權因以下原因獲得賠償：拖欠工資、情緒困擾、懲罰性賠償。

因此，關於勞工法問題，無論是雇主還是員工，建議與經驗豐富的加州勞工法律師諮詢你的個案。鄭博仁聯合律師事務所由其首席出庭律師鄭博仁領導，在勞工法領域擁有多年實戰經驗。鄭律師的訴訟及辯護團隊已經為客戶追回了數百萬美元，團隊提供免費案例評估，歡迎聯絡中文專線626-570-8888。

加州 勞工 亞凱迪亞

上一則

LAX獲聯邦挹注3100萬 將改進道路

下一則

太子牌新品抹茶拿鐵 隨手一杯幸福滿滿

延伸閱讀

蘇維思在加州勞工廳長任內 曾因失業津貼積件惹議

蘇維思在加州勞工廳長任內 曾因失業津貼積件惹議
加州新冠緊急狀態 228結束 重創各行各業 全面復甦仍艱

加州新冠緊急狀態 228結束 重創各行各業 全面復甦仍艱
紐森：加州新冠緊急狀態正式結束 感染人數占全美11.7%

紐森：加州新冠緊急狀態正式結束 感染人數占全美11.7%
在聖瑪利諾高調參選加州副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

在聖瑪利諾高調參選加州副州長 華人女婿涉詐 震驚華社
一分鐘看加州／聖安德列斯斷層 8.3強震是上限

一分鐘看加州／聖安德列斯斷層 8.3強震是上限
加州監獄太多 擬再關2所

加州監獄太多 擬再關2所

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣