爾灣華裔初中生 網路教學助偏鄉學童

這三年全世界因為疫情 的傳播，一些人事物都發生了改變。在新冠流行開始的第一年，爾灣兩位初中生因為沒有去學校上課，沒有看到同學而感受到社交的孤單，因此自發性組織透過網路教英語，協助世界偏鄉的學童學習英語。

這兩位初中生今年八年級，黃雋宇就讀Pacific Academy，張軼可就讀St. Mary School，他們倆個從小學一年級開始就是好朋友，常常會討論時事課題。因為疫情兩個人雖是隔壁鄰居也不能見面，每天就只能在社交媒體上見，因此兩人就上網找資源，發起組織「線上志工英語教學」幫助偏鄉兒童學習英語。

兩年前開始從台灣南投爽文國中到今年彰化縣芬園國中，又延展至非洲迦納和日本的孤兒院。又看到偏鄉兒童因為沒有電腦不能學習，就連絡當地的社會局請社工幫忙，沒有國界沒有時差將愛散播到世界各個角落。

志願者小老師也從兩個到現在已經招募到22位的初高中生，每周一小時的英語教學，志工小老師也透過有20年教學經驗的廖郁雯博士指導課程設計。廖博士曾任高雄師範大學以及大仁科技大學教授，每周指導志工小老師從課程設計、程度分班、作業評量、以及班級經營的專業教學培訓，每位志工小老師不僅用他們標準的生活英語口語、再加上受過專業的課程設計培訓，雖然是網路教學，每堂課志工小老師的教學熱情和教學質量，都專注於提升學 生英語聽說的能力。

特別是今年在夏威夷第21屆國際教育 學術研討會上，由黃雋宇和張軼可代表發表 「英語線上教學將愛散播全世界」。他們希望今年能夠讓愛繼續散播到需要被幫助的偏鄉孩童，也希望這是愛的種子，讓世界因為有愛更溫暖。

廖郁雯博士聯絡電話 (949)375-3605，電子郵件[email protected]。