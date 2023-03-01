我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

爾灣華裔初中生 網路教學助偏鄉學童

洛杉磯訊

這三年全世界因為疫情的傳播，一些人事物都發生了改變。在新冠流行開始的第一年，爾灣兩位初中生因為沒有去學校上課，沒有看到同學而感受到社交的孤單，因此自發性組織透過網路教英語，協助世界偏鄉的學童學習英語。

這兩位初中生今年八年級，黃雋宇就讀Pacific Academy，張軼可就讀St. Mary School，他們倆個從小學一年級開始就是好朋友，常常會討論時事課題。因為疫情兩個人雖是隔壁鄰居也不能見面，每天就只能在社交媒體上見，因此兩人就上網找資源，發起組織「線上志工英語教學」幫助偏鄉兒童學習英語。

兩年前開始從台灣南投爽文國中到今年彰化縣芬園國中，又延展至非洲迦納和日本的孤兒院。又看到偏鄉兒童因為沒有電腦不能學習，就連絡當地的社會局請社工幫忙，沒有國界沒有時差將愛散播到世界各個角落。

志願者小老師也從兩個到現在已經招募到22位的初高中生，每周一小時的英語教學，志工小老師也透過有20年教學經驗的廖郁雯博士指導課程設計。廖博士曾任高雄師範大學以及大仁科技大學教授，每周指導志工小老師從課程設計、程度分班、作業評量、以及班級經營的專業教學培訓，每位志工小老師不僅用他們標準的生活英語口語、再加上受過專業的課程設計培訓，雖然是網路教學，每堂課志工小老師的教學熱情和教學質量，都專注於提升學生英語聽說的能力。

特別是今年在夏威夷第21屆國際教育學術研討會上，由黃雋宇和張軼可代表發表 「英語線上教學將愛散播全世界」。他們希望今年能夠讓愛繼續散播到需要被幫助的偏鄉孩童，也希望這是愛的種子，讓世界因為有愛更溫暖。

廖郁雯博士聯絡電話 (949)375-3605，電子郵件[email protected]

疫情 升學 教育

上一則

工作時因暴力傷亡 戴利來律師可助渡過難關

下一則

連日降雪 聖伯納汀諾縣進入緊急狀態

延伸閱讀

15艘澳洲運煤船正運往中國 中澳關係逐步恢復

15艘澳洲運煤船正運往中國 中澳關係逐步恢復
美國奧淇國際金融爾灣舉辦盛大年會

美國奧淇國際金融爾灣舉辦盛大年會
加州公寓租金連續5個月下跌 爾灣降最多

加州公寓租金連續5個月下跌 爾灣降最多
ICIA中英雙語特許學校 爾灣學區批准

ICIA中英雙語特許學校 爾灣學區批准
南加爾灣百姓自己的春晚爾灣首屆迎春公益舞會成功舉辦

南加爾灣百姓自己的春晚爾灣首屆迎春公益舞會成功舉辦
爾灣松柏會新春午餐會 捐款感謝市府

爾灣松柏會新春午餐會 捐款感謝市府

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20
王女士和丈夫測得新冠為陰性。（王女士提供）

躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉

2023-02-21 19:35
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」