我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

國泰銀行總裁劉昌明 談商業環境的預期和展望

洛杉磯訊

國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明，近日接受洛杉磯時報採訪，分享對2023年商業環境的預期和展望，特別是信貸市場、供應鏈管理，以及人力市場的趨勢。

對預期貸款市場的趨勢變化，劉昌明認為，在今年大多數銀行的貸款需求可能會持平或保持較低個位數的增長。主要原因在利率和資產資本化率的上升，以及信貸審批方面的收緊。業內目前的貸款組合或會出現一些「裂縫」，而貸款項目發起人的實力將是決定性的因素。國泰銀行發現在辦公樓市場潛在問題，尤其是中央商務區供應過剩，企業又未必能把這些庫存消化轉盈，所以銀行可能會收緊對所有商業和貿易融資客戶的信貸審批。

對於疫情過後，就業市場的影響。劉昌明認為居家辦公的混合工作模式已經成為常態，但卻給企業和員工帶來巨大變化。求職者在相同的條件下，有更多不同行業的工作機會；因此，聘請時薪工的挑戰變得大。議價權轉到員工身上，企業必須保持靈活性，才能招聘到所需人才。要有效實踐混合式工作，需要評估如何影響員工工作動力，並權衡這新工作方式的得與失；例如員工無法面對面互動催生創意、新員工在無法融入團隊時或會離職；另一方面，由於長途通勤的問題不復存在，企業現在能吸引到更多求職者。

供應鏈管理方面將出現哪些趨勢，劉昌明認為中國國內已經取消清零政策，儘管確診迅速增加，但工廠已陸續復工復產。同時集裝箱的運費率有所下降，他認為這趨勢將會持續下去或將拉動供應量上升，加之單位價格上漲，最終可能會導致需求減少，價格也會漸趨平穩。這是一個正面的趨勢，即美國製造業的投產量將會增加。

對於2023年商業房地產的前景，劉昌明認為美國五年期國庫債息率比三年前高出220個基點，因此商業房地產市場正面臨一定的再融資風險。隨著利率持續上升，他認為資本化率將會趕上利率水平，從而造成價值下降，並降低可融資的債務額。手握流動資金的業主將安然無恙，但是缺乏流動性的業主可能會面臨問題。在過去幾年里，大多行業採用居家辦公或混合工作模式；辦公樓前景令人擔憂，因此國泰銀行做出一個戰略決策：減少以辦公樓為抵押的商業房地產業務。甲級辦公樓可能表現良好，但是部分乙級和丙級辦公樓可能會被改造。基於當前較高的浮動利率，他認為建設貸款和新開發項目將進展緩慢。

最後劉昌明建議2023年問世的新創業公司建立獨特且有競爭力的商業模式，複製現有模式是不可行的，必須提供有差異化且不容易被複製的產品或服務。他也建議他們關注現金流。許多公司尤其是科技業關注的是收入增長或點擊量，而忽略了利潤。擁有正現金流，減少現金支出，從而建立一個可持續的商業模式，這一點極其重要。

貸款 利率 房地產

上一則

好萊塢傳奇製片百年豪宅 變身畫廊免費參觀

下一則

工作時因暴力傷亡 戴利來律師可助渡過難關

延伸閱讀

投資客買房激增 非自住屋主75%付現鈔 首購族遭排擠

投資客買房激增 非自住屋主75%付現鈔 首購族遭排擠
75%付現鈔…投資客現金買房激增 首購族遭排擠

75%付現鈔…投資客現金買房激增 首購族遭排擠
國泰銀行總裁劉昌明獲聯邦儲備銀行委任董事

國泰銀行總裁劉昌明獲聯邦儲備銀行委任董事
中國今年信貸增速 上看10%甚至更高

中國今年信貸增速 上看10%甚至更高
國泰銀行 2023年中國留學生獎學金 接受申請

國泰銀行 2023年中國留學生獎學金 接受申請
劉昌明就任舊金山聯邦儲備銀行洛杉磯分行董事局　並當選舊金山聯邦住房貸款銀行的加州董事局董事

劉昌明就任舊金山聯邦儲備銀行洛杉磯分行董事局　並當選舊金山聯邦住房貸款銀行的加州董事局董事

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20
王女士和丈夫測得新冠為陰性。（王女士提供）

躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉

2023-02-21 19:35
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」