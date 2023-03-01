國泰銀行總裁劉昌明 談商業環境的預期和展望

國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明，近日接受洛杉磯時報採訪，分享對2023年商業環境的預期和展望，特別是信貸市場、供應鏈管理，以及人力市場的趨勢。

對預期貸款 市場的趨勢變化，劉昌明認為，在今年大多數銀行的貸款需求可能會持平或保持較低個位數的增長。主要原因在利率 和資產資本化率的上升，以及信貸審批方面的收緊。業內目前的貸款組合或會出現一些「裂縫」，而貸款項目發起人的實力將是決定性的因素。國泰銀行發現在辦公樓市場潛在問題，尤其是中央商務區供應過剩，企業又未必能把這些庫存消化轉盈，所以銀行可能會收緊對所有商業和貿易融資客戶的信貸審批。

對於疫情過後，就業市場的影響。劉昌明認為居家辦公的混合工作模式已經成為常態，但卻給企業和員工帶來巨大變化。求職者在相同的條件下，有更多不同行業的工作機會；因此，聘請時薪工的挑戰變得大。議價權轉到員工身上，企業必須保持靈活性，才能招聘到所需人才。要有效實踐混合式工作，需要評估如何影響員工工作動力，並權衡這新工作方式的得與失；例如員工無法面對面互動催生創意、新員工在無法融入團隊時或會離職；另一方面，由於長途通勤的問題不復存在，企業現在能吸引到更多求職者。

供應鏈管理方面將出現哪些趨勢，劉昌明認為中國國內已經取消清零政策，儘管確診迅速增加，但工廠已陸續復工復產。同時集裝箱的運費率有所下降，他認為這趨勢將會持續下去或將拉動供應量上升，加之單位價格上漲，最終可能會導致需求減少，價格也會漸趨平穩。這是一個正面的趨勢，即美國製造業的投產量將會增加。

對於2023年商業房地產 的前景，劉昌明認為美國五年期國庫債息率比三年前高出220個基點，因此商業房地產市場正面臨一定的再融資風險。隨著利率持續上升，他認為資本化率將會趕上利率水平，從而造成價值下降，並降低可融資的債務額。手握流動資金的業主將安然無恙，但是缺乏流動性的業主可能會面臨問題。在過去幾年里，大多行業採用居家辦公或混合工作模式；辦公樓前景令人擔憂，因此國泰銀行做出一個戰略決策：減少以辦公樓為抵押的商業房地產業務。甲級辦公樓可能表現良好，但是部分乙級和丙級辦公樓可能會被改造。基於當前較高的浮動利率，他認為建設貸款和新開發項目將進展緩慢。

最後劉昌明建議2023年問世的新創業公司建立獨特且有競爭力的商業模式，複製現有模式是不可行的，必須提供有差異化且不容易被複製的產品或服務。他也建議他們關注現金流。許多公司尤其是科技業關注的是收入增長或點擊量，而忽略了利潤。擁有正現金流，減少現金支出，從而建立一個可持續的商業模式，這一點極其重要。