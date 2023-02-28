我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

亞洲電影藝術的獨行者 - 陳維揚

洛杉磯訊
陳維揚(Wei Yang Chen)，一位來自台灣的電影導演及內容藝術創作者，正用他的專業和熱情，譜寫著亞洲青年世代在海外影視圈多彩紛呈的一頁。(作者提供)
陳維揚(Wei Yang Chen)，一位來自台灣的電影導演及內容藝術創作者，正用他的專業和熱情，譜寫著亞洲青年世代在海外影視圈多彩紛呈的一頁。(作者提供)

陳維揚(Wei Yang Chen)，一位來自台灣的電影導演及內容藝術創作者，正用他的專業和熱情，譜寫著亞洲青年世代在海外影視圈多彩紛呈的一頁。

事實上，早在2023年獲頒胡士托電影節(Woodstock Film Festival)官方評委(Juror)資格之前，他已具有豐富多彩的電影專業人員經歷。2022年，在奈飛獨家上架的台灣電影「美國女孩」洛杉磯展映禮上，他擔任亞洲世界電影節 (Asian World Film Festival；美國金球獎官方戰略合作夥伴)展映活動的現場總導演，過去他亦曾服務於北美地區最大的南亞文化維護基金會 (Tasveer.org) 旗下的塔斯威爾電影節(Tasveer South Asian Film Festival)，為2021年年度開幕儀式宣傳片、提供電影內容監製方面的諮詢服務。

陳維揚籌備拍攝的「Hindi Mama」內容是劇組生活的寫實反諷，主題洋溢印度元素。該作品從一開始便獲得了國際上的關注及肯定，不僅獲得了Silver Mask Live Festival 的最佳廣告( Best Ad Film) 和Rameshwaram International Film Festival的一分鐘電影(One Minute Film)競賽單元的優勝榮譽，更擊敗來自世界各地214位競爭者，順利入圍SENSEI Tokyo Film fest取得半決賽資格。

2021年陳維揚以第一執行導演的身份，在洛杉磯參與石譚軒導演的最新商業類型片「危情直播」電影拍攝、及後期階段的全部製作統籌。期間他與「實習醫生格蕾」、迪士尼真人電影「花木蘭」演員唐辰瀛，A24出品的「媽的多重宇宙」特技演員邢思傑 (2009世界武術大賽冠軍李連杰私人助理) 完成首次合作。

作為一名專業電影人，他接連在2022年於諸多國際重要電影節斬獲大獎，包括(僅列出部分)：Hong Kong World Film Festival (最佳喜劇 for CHOPSTICKS), Tokyo International Short Film Festival (最佳導演 for CHOPSTICKS), Eastern Europe Film Festival Winner (最佳導演 for CHOPSTICKS, Silver Mask Live Festival Winner (最佳廣告 for HINDI MAMA), Paris Film Awards – (最佳短片for PLATO’S CAKE), Seoul International Food Film Festival – (決賽入圍 for CARROTISM) 等。

陳維揚2019年取得了紐約電影學院的電影及媒體製作的研究生文憑，又繼續選擇前往加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 進修娛樂商務管理及編劇課程，以期步步朝向更高的職業目標邁進，同時累積更多專業高難度項目的拍攝經歷，使自身的視聽創作能力更具有市場性。

陳維揚(右五)在亞洲世界電影節。(作者提供)
陳維揚(右五)在亞洲世界電影節。(作者提供)

電影 導演 洛杉磯

上一則

太平洋地產商業貸款 100萬-3000萬貸款

下一則

車頭燈、保險槓也被偷 華男哭笑不得

延伸閱讀

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字
紐約最古老書店 圖書館般經典裝潢吸睛

紐約最古老書店 圖書館般經典裝潢吸睛
劉亞仁毒癮超大 1年打73次牛奶針 總劑量高達4400毫升

劉亞仁毒癮超大 1年打73次牛奶針 總劑量高達4400毫升
觀影說劇／「毒舌大狀」打權貴 首部票房破億港片

觀影說劇／「毒舌大狀」打權貴 首部票房破億港片
娛樂／Karma 寶萊塢最長吻戲之謎

娛樂／Karma 寶萊塢最長吻戲之謎
霓虹燈

霓虹燈

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
Sara Jacqueline King欺詐1000 萬，用於在拉斯維加斯豪賭剩下11.98 元。（加州地方法院）

南加女子欺詐1000 萬 賭場豪賭只剩11.98 元

2023-02-20 14:52
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20
王女士和丈夫測得新冠為陰性。（王女士提供）

躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉

2023-02-21 19:35
加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸