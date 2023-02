亞洲電影藝術的獨行者 - 陳維揚

陳維揚(Wei Yang Chen),一位來自台灣的電影導演及內容藝術創作者,正用他的專業和熱情,譜寫著亞洲青年世代在海外影視圈多彩紛呈的一頁。(作者提供)

事實上,早在2023年獲頒胡士托電影節(Woodstock Film Festival)官方評委(Juror)資格之前,他已具有豐富多彩的電影專業人員經歷。2022年,在奈飛獨家上架的台灣電影「美國女孩」洛杉磯 展映禮上,他擔任亞洲世界電影節 (Asian World Film Festival;美國金球獎官方戰略合作夥伴)展映活動的現場總導演,過去他亦曾服務於北美地區最大的南亞文化維護基金會 (Tasveer.org) 旗下的塔斯威爾電影節(Tasveer South Asian Film Festival),為2021年年度開幕儀式宣傳片、提供電影內容監製方面的諮詢服務。

陳維揚籌備拍攝的「Hindi Mama」內容是劇組生活的寫實反諷,主題洋溢印度元素。該作品從一開始便獲得了國際上的關注及肯定,不僅獲得了Silver Mask Live Festival 的最佳廣告( Best Ad Film) 和Rameshwaram International Film Festival的一分鐘電影(One Minute Film)競賽單元的優勝榮譽,更擊敗來自世界各地214位競爭者,順利入圍SENSEI Tokyo Film fest取得半決賽資格。

2021年陳維揚以第一執行導演的身份,在洛杉磯參與石譚軒導演的最新商業類型片「危情直播」電影拍攝、及後期階段的全部製作統籌。期間他與「實習醫生格蕾」、迪士尼真人電影「花木蘭」演員唐辰瀛,A24出品的「媽的多重宇宙」特技演員邢思傑 (2009世界武術大賽冠軍李連杰私人助理) 完成首次合作。

作為一名專業電影人,他接連在2022年於諸多國際重要電影節斬獲大獎,包括(僅列出部分):Hong Kong World Film Festival (最佳喜劇 for CHOPSTICKS), Tokyo International Short Film Festival (最佳導演 for CHOPSTICKS), Eastern Europe Film Festival Winner (最佳導演 for CHOPSTICKS, Silver Mask Live Festival Winner (最佳廣告 for HINDI MAMA), Paris Film Awards – (最佳短片for PLATO’S CAKE), Seoul International Food Film Festival – (決賽入圍 for CARROTISM) 等。