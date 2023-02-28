名錶Baume & Mercier喜慶富貴 昌興限量熱銷

利維拉系列Riviera Baumatic 兔年限量錶款，喜氣洋洋的金色和紅色寓意喜慶富貴。(業者提供)

瑞士名錶 Baume & Mercier（名士）無限創意，大膽前衛，欣逢兔年，名士特別推出利維拉系列Riviera Baumatic 兔年限量錶款，喜氣洋洋的金色和紅色寓意喜慶富貴。昌興珠寶現推買就送名牌禮物活動。

Baume & Mercier名士擁有五大腕錶系列，完美演繹優質製錶工藝。Riviera Baumatic 日曆自動上鏈腕錶採用42毫米精鋼錶殼，以拋光和緞面拉絲打磨，十二邊形錶圈搭煙灰色藍寶石錶盤，其中裝飾著微妙的波浪和秘密的兔子標記。

兔子圖案出現在8點鐘位置的錶盤上，因數字「8」代表發達發財、好運和財富。該款腕錶的羅馬數字、指針和錶刻均為金色，象徵高貴、榮耀與財富。錶殼的十二邊形底蓋上的藍寶石水晶錶鏡也裝飾了祥兔圖案，透視錶背下顯露出精美的金色鏤空擺陀，靈動圖飾彰顯時光之美和新年新希望。

昌興指出，此特別版搭配一體化拋光與緞面打磨三排式鏈節精鋼錶鏈，並配備具有安全按鈕的三重摺疊式錶扣，十分可靠且堅固的錶帶更換裝置，讓錶主不需任何工具即可自行更換。交替佩戴的另一條紅色一體式橡膠錶帶兼具紋理與緞面質感。

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