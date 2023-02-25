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尊雅美膚SPA 帶給你整套皮膚管理方案

洛杉磯訊
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皮膚問題大部份都是來自於體質、工作壓力、環境、不良生活習慣、飲食習慣等的影響，尤其一般人其實沒那麼多時間和精力，去研究正確的保養方式和皮膚管理，更糟糕的是，被錯誤的的護膚理念誤導，導致你的皮膚越來越差，而造成過敏、痘痘、皮膚粗糙暗沉、長斑、長皺紋等一系列問題。

丟掉那些錯誤的護膚方法，開始嘗試正確的皮膚管理，可透過專業的皮膚管理專家。皮膚管理中心是一種專門針對各種肌膚問題進行護理的美容機構，提供溫和的專業保養對策還原健康肌底，實現肌膚年輕化。對於那些想要優雅地衰老、更健康的人來說，就算年紀有多長，皮膚任然可以保持光澤與活力感。

皮膚管理主要依靠各種精密儀器對肌膚進行精準檢測，然後根據個人肌膚存在的潛在問題，提出有針對性的定制調理方案，從而改善肌膚狀況。其主要項目包括毛囊清潔、皮膚修護、水光嫩膚、祛痘祛斑、緊緻去皺等等。

尊雅美膚Timing Beauty SPA皮膚管理中心，位於羅蘭岡，是加州頂級美容養生SPA會所中心，擁有專業的美容師團隊，提供量膚客製化服務。他們擁有眾多項目及儀器設備，專精於美容清潔及祛痘等多個強項，他們有獨立的私密房間，讓你徹底放鬆，保有私隱，健康療法，美浴SPA，太空艙，舒適的環境為帶給客戶更好的服務體驗。

他們現正推出「王牌愛馬仕毛囊淨化管理療程」首次體驗98元 (原價298元)，時長約65分鐘服務流程，一人一次。項目包含：全面部毛囊清潔，去黑頭，適用所有膚質。服務流程共9步驟： 1. 卸妝加潔面 （精細卸妝，滋養面部）、2.負離子淨化噴（打開毛孔，深層清潔）、3.深層滋潤清潔（毛囊按摩霜，面部按摩）、 4.深度清潔（排除油脂，毛孔堵塞，黑頭）、5. 助氧細胞（深層滋養，肌膚護理）、6. 冰肌修復（舒緩凝膠，保濕補水）、7.修復護理（修復補水，收縮毛孔）、8.深層補水（深層補水，肌膚濕潤）、9.放鬆按摩（頭部舒緩放鬆），和茶水服務。另外前50名進店消費額外再送50元現金抵扣劵一張，可下次使用。

諮詢及預約可掃描二維碼（見圖），或去電626-210-7988，地址18254 Gale Ave., City of Industry。

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