F5CA發起活動 提供家長方法 調節兒童壓力

為支持幼兒的心理健康 ，First 5 California(F5CA) 發起「 Dragon Song 」活動，為家長提供方法以協助調節兒童的壓力。也就將「呼吸」作為一種幫助兒童處理壓力方式的重要性，普及化。

在過去幾年裏，從校園槍擊事件到通貨膨脹，再到全球流行病的傳播，世界各地的家庭都經歷了一系列壓力加大的情況。再加上糧食短缺、衛生保健問題、以及不可靠的交通出行等日常生活中的壓力因素，都會對家庭產生重大影響，改變家庭關係，進而對兒童的心理健康產生不利影響。

F5CA 的 Dragon Song 活動的目標，是向 0-5 歲兒童的家長和照顧者，以「龍吼叫」的形式，示範如何進行有趣呼吸的技巧，以幫助孩子在經歷可能表現出發脾氣的壓力情緒時，進行自我安撫。通過向照顧者展示如何教導孩子自我調節情緒，使得照顧者可以更好地支持孩子在經歷特定壓力因素時，做出的抵抗或逃跑的反應。

First 5 California 執行董事Jackie Thu-Huong Wong 說：「通過 Dragon Song 的活動，我們希望可以幫助家庭建立有效的自我調節方式，例如深呼吸。這既能起到教育 作用，也可以起到互動效果，從而幫助建立可以緩和或扭轉壓力狀況的行為」。

生物學上交感神經系統會因為壓力事件引發的焦慮而受到影響。這種神經系統會在人類面對困難時激發攻擊或逃避的反應。為了平衡這種影響，在壓力時期放鬆身體的副交感神經系統會激活，通過深呼吸練習幫助身體放鬆，和 Dragon Song 活動中包含的呼吸方式一致。此外研究表明，不同的情緒有不同的呼吸方式，改變呼吸方式可以幫助調節情緒。

本次活動將包括 Dragon Song 和相關網站，家長將可瞭解到調節幼兒日常壓力的重要性，以及如何能夠通過呼吸練習幫助教導孩子進行自我安撫，以避免發脾氣，同時鼓勵建立親子聯繫。

First 5 California 於 1998 年成立，當時選民通過了第 10 號提案，以對煙草製品徵稅來資助 0 至 5 歲兒童及其家庭。 First 5 California 計畫和資源，旨在對兒童五歲前發揮重要作用的教育工作者、父母和照顧者給予教育和支援，以便幫助加州 兒童邁出最佳的人生第一步並茁壯成長。有關更多資訊，可訪問 www.ccfc.ca.gov.