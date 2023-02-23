善用節能政策 楊光明會計師：太陽能板抵稅30%

楊光明會計師。（業者提供）

楊光明會計師提醒民眾，善用政府的新能源政策，利用購買安裝太陽能板創造30% 抵稅效果，甚至可能回溯過去股市房市輝煌的三年，把部份繳納稅要回來。

在日前舉辦的中美會計師講座上，楊光明說，太陽能稅收抵免資格，必須完全擁有系統（而不是租賃）或者通過貸款 為部件和安裝提供資金。系統必須位於美國，該系統必須位於主要或次要美國住所或場外社區太陽能專案。光伏系統是原始的、新的安裝或首次運行。

申請太陽能稅收抵免，則需要填寫表格5695並附在首次安裝和運行光伏系統的納稅期內的聯邦納稅申報表中。據太陽能稅收抵免時程表，2022至2032年抵免30%， 2033年抵免26%，2034年抵免22%，2035年抵免0%。

楊光明會計師擁有CPA/MBA/EA 頭銜，臺灣大學商學士及美國企管碩士， 20多年的稅務經驗，專精稅務、地產、股票 、保險 、合併併購和融資一站式服務，對應付國稅局「找茬」頗有經驗。電話 626-872-1900 ，蒙市地址112N.Chandler Ave. # 201, Monterey Park 。Email： [email protected] 。