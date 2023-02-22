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現代汽車連續十四年 獲顧客忠誠度第一排名

洛杉磯訊

根據Brand Keys顧客忠誠度參與指數(Customer Loyalty Engagement Index)，北美現代汽車連續第十四年在汽車業界的顧客忠誠度中排名第一。根據這項忠誠度調查，現代汽車在所有品牌中也名列前二十名。現代汽車是唯一一家在2023年躋身前二十名的汽車公司。

北美現代汽車首席行銷官Angela Zepeda表示：「藉由我們卓越的科技和一流的服務，現代汽車確保了我們的客戶在購車上獲得最佳的體驗。」

Brand Keys創始人兼總裁Robert Passikoff則表示：「由於當今消費者的期望更多基於情感上的共鳴，品牌很難識別並追蹤這些期望。但有些英雄品牌在其類別中長期獲得第一名，足以贏得長年忠誠度的稱號。現代汽車就是其中之一。」

想要查詢Brand Keys顧客忠誠度參與指數和2023年排名第一品牌的相關信息，可至：https://brandkeys.com/wp-content/uploads/2020/11/PRESS-RELEASE-2023-CLEI-Overall.pdf。

Brand Keys為了2023年的排名採訪了來自美國九個人口普查區域的113,550名年齡在16至65歲之間的消費者。受訪者自行選擇他們消費的產品類別，以及他們購買的品牌，並評估了110個類別中的987個品牌。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2022年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了七十四萬兩千台車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

汽車 指數 人口普查

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