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安博電視盒第十代 無月費/無升級費

洛杉磯訊

最新安博電視盒第十代全新上市。原價238元，現推出優惠促銷活動（全美包郵包稅, 再贈送$15折扣碼），另赠送紅外線遙控器或迷你鍵盤，一到三個工作天送達。洛杉磯本地用戶，歡迎預約到工業市倉庫自取。

第十代盒子UBOX10通過網路連接，收看1300多個來自世界各國及地區電視直播頻道，中國大陸，台灣，香港，日韓，東南亞，北美等，支持多個頻道24小時回放；每天收看最新連續劇，電影，體育頻道、綜藝節目、少兒動漫、成人私密影視，不附帶任何廣告。

一次購機無月費，無任何後續費用。特別提供主機一年保固，免費更換。

UBOX 10 安博十全面升級，採用H618最新晶片、全新的Android 12系統，CPU全面升級，兼容性更強，速度更快，穩定性更好。支持最新WiFi 6，增加全球CDN節點加速，傳輸更快更穩。搭載藍牙與紅外線一體遙控器，人性化的語音功能更全面。設有按鍵學習功能以及強制修復固件功能，操作更方便。

認準安博官方美國授權代理商M2 GLOBAL TECH，方為正品貨。詳情及購買瀏覽網站www.unblocktechusa.com。折扣碼UB1818 ($15 off)，微信：M2-STAR，LINE： 626-392-9060。

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