bulthaup 打造獨特風格具品味的廚房與空間

bulthaup Pasadena 展示間，有Mr. Chen 專業設計師能說中文，在廚房設計行業擁有超過 25 年的經驗。（業者提供）

隨著人們需求的改變，多功能空間規劃概念也日益重要。bulthaup首席執行官 Marc O. Eckert指出，廚房成為居住空間中與他人對話交流以及烹調的個人化空間。而餐桌則擔任這個空間的主角，也是凝聚家庭生活的重要核心，讓人們可以體驗與享受人生，盡情地沈浸於自己的期望。

他說：「我們的產品提供彈性靈活的設計可能、風格一致的創意構想，或是簡約純粹的氛圍感受」。

bulthaup每件產品的開發皆符合人體工學需求，因為希望人們在享受居家溫馨氣氛的同時，也能在自己的廚房中感到輕鬆自在。他們以邏輯系統的方式規劃廚房的各項功能，在實現功能目標的同時，亦講究所有的細節考慮。在繁忙的生活型態下，無損材質的純淨和迷人感受。

bulthaup累積60多年的研究和開發經驗，不斷重新構思改造廚房空間，為人們打造一個充滿自由感、並滿足體驗的地方。此外每位員工以熱情、謹慎的態度與精湛的工藝技術，打造別樹一格的bulthaup廚房；並諮詢科學組織和食品科學家，以進行廚房日常實用性測試，工程師專精創作完美的產品，即使經過數十載的使用，仍必須維持與第一天相同的精準度。因此在實驗室中測試所有的材料，以確保材料均符合bulthaup的質量標準。

為了保護資源，bulthaup選擇採用高品質的木材做為實木貼皮的材料，而非使用整塊木頭。在他們高標準的品質要求下，這些都是珍貴且不易取得的材料。以先進專業的機器與技術將木皮無縫接合，達到完美的紋理圖案。因此bulthaup的木皮材質表面就像是一整片完整木材。

bulthaup Pasadena 展示間，有Mr. Chen 專業設計師能說中文，在廚房設計行業擁有超過 25 年的經驗， 設計了著名的高端住宅項目和眾多高層公寓。可協助把廚房打造出獨特風格、品味、與渴望，展示間地址在241 E. Colorado Blvd., Pasadena CA ，預約電話626-240-8719。