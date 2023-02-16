王向前複合蛋白肽與華夏戒毒神藥 上市美國

圖左二起，林紅峰教授,鄭孎玟醫師，Monica張教授，道森醫師

著名的中國生物醫學 家，北京 紫荊城醫學院院長與海南省癌症 研究學會會長王向前教授的新發明重症補充品「王向前複合蛋白肽」（Alive Again）；吳正中教授的「華夏戒毒神藥 」，二大品牌由長青健康公司（Rejuvenation Wellness, LLC）榮獲美國的代理權。並通過了美國FDA登記與上市。愛心回饋社會，免費提供20人排毒，有抽煙，喝酒，藥物上癮者可報名。該補充品30年來已幫助了無數藥物上癮者。

王教授是中國著名的保鮮專家，直接參與了毛澤東遺體的保鮮。他在生物保鮮與醫藥領域，獲得了九個中國專利證書。2018年，受邀在第五屆諾貝爾獎獲得者醫學峰會上發表了治療癌症學術報告。先後在北京協和醫院，北京301醫院，華西醫院與海南島人民醫院做了一萬個以上的臨床實驗研究與治療。此項目2021年得到國家資助經費，成為中國國家衛生健康委規劃全國重點課題「立項證書」。

鄭孎玟醫師

通過三年的臨床經驗，利用深海中的石花菜，麒麟菜等加上陸地上菊科植物和薯類植物，選擇篩選，通過一個現代化的舜時平台，生產出多種藥用蛋白，形成了抗腫瘤的單克隆抗體，這種海洋和陸地的植物，形成納米狀態的複合蛋白液，不但殺掉有害菌，同時殺死癌細胞，對重症患者受益非淺。

「華夏戒毒神藥 」Come Alive救生1，2，3號是中草藥排毒補充品，該產品是吳正中教授於1991年用於臨床，其後又根據廣大患者一系列症狀，反應及療效，於1993年訂型為目前的1,2,3號中草藥排毒補充品。救生1號補充品著重於排毒，2號補充品著重於心臟的保養，3號補充品著重於消化系統的保養。造福了甘肅 ，廣西，新疆，福建，台灣等地，並且遠傳至歐洲英國等地。

林紅峰教授

吳正中教授著有「救救孩子，一個戒毒醫生的日記」，曾任甘肅中醫學院教授，著有「中醫學」，「醫苑漫話」等書，獲甘肅省衛生廳1985及1986年醫藥衛生優秀論著一等獎，並獲蘭州大學「特殊貢獻獎」殊榮。2004年受邀於英國倫敦演講，介紹研發的「華夏戒毒神藥」。

他在1992年第五個國際禁毒日表示，作為世界一員，作為有沉痛歷史教訓的中國人，應該以勇氣面對毒品 ，以愛心呼喚良知，回應聯合國號召，迎接毒品對人類的挑戰。

諮詢電話：909-414-3333鄭醫師或626-838-8066林教授 。