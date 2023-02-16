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王向前複合蛋白肽與華夏戒毒神藥 上市美國

洛杉磯訊
圖左二起，林紅峰教授,鄭孎玟醫師，Monica張教授，道森醫師
圖左二起，林紅峰教授,鄭孎玟醫師，Monica張教授，道森醫師

著名的中國生物醫學家，北京紫荊城醫學院院長與海南省癌症研究學會會長王向前教授的新發明重症補充品「王向前複合蛋白肽」（Alive Again）；吳正中教授的「華夏戒毒神藥 」，二大品牌由長青健康公司（Rejuvenation Wellness, LLC）榮獲美國的代理權。並通過了美國FDA登記與上市。愛心回饋社會，免費提供20人排毒，有抽煙，喝酒，藥物上癮者可報名。該補充品30年來已幫助了無數藥物上癮者。

王教授是中國著名的保鮮專家，直接參與了毛澤東遺體的保鮮。他在生物保鮮與醫藥領域，獲得了九個中國專利證書。2018年，受邀在第五屆諾貝爾獎獲得者醫學峰會上發表了治療癌症學術報告。先後在北京協和醫院，北京301醫院，華西醫院與海南島人民醫院做了一萬個以上的臨床實驗研究與治療。此項目2021年得到國家資助經費，成為中國國家衛生健康委規劃全國重點課題「立項證書」。

鄭孎玟醫師
鄭孎玟醫師

通過三年的臨床經驗，利用深海中的石花菜，麒麟菜等加上陸地上菊科植物和薯類植物，選擇篩選，通過一個現代化的舜時平台，生產出多種藥用蛋白，形成了抗腫瘤的單克隆抗體，這種海洋和陸地的植物，形成納米狀態的複合蛋白液，不但殺掉有害菌，同時殺死癌細胞，對重症患者受益非淺。

「華夏戒毒神藥 」Come Alive救生1，2，3號是中草藥排毒補充品，該產品是吳正中教授於1991年用於臨床，其後又根據廣大患者一系列症狀，反應及療效，於1993年訂型為目前的1,2,3號中草藥排毒補充品。救生1號補充品著重於排毒，2號補充品著重於心臟的保養，3號補充品著重於消化系統的保養。造福了甘肅，廣西，新疆，福建，台灣等地，並且遠傳至歐洲英國等地。

林紅峰教授
林紅峰教授

吳正中教授著有「救救孩子，一個戒毒醫生的日記」，曾任甘肅中醫學院教授，著有「中醫學」，「醫苑漫話」等書，獲甘肅省衛生廳1985及1986年醫藥衛生優秀論著一等獎，並獲蘭州大學「特殊貢獻獎」殊榮。2004年受邀於英國倫敦演講，介紹研發的「華夏戒毒神藥」。

他在1992年第五個國際禁毒日表示，作為世界一員，作為有沉痛歷史教訓的中國人，應該以勇氣面對毒品，以愛心呼喚良知，回應聯合國號召，迎接毒品對人類的挑戰。

諮詢電話：909-414-3333鄭醫師或626-838-8066林教授 。

醫學 北京 甘肅 癌症 毒品

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