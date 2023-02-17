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大華Cravings饗味美食廣場 2月18日重啟

本報訊
大華Cravings饗味美食廣場本周六盛大重啟。（大華超市）
大華Cravings饗味美食廣場本周六盛大重啟。（大華超市）

大華超市16日宣布，旗下分店Cravings by 99 Ranch Market美食廣場將在本周六（18日）上午11時重新開幕。購物區琳瑯滿目，Piju Bar、眾多亞洲風味餐廳和品牌加入美食廣場，Cravings饗味成為南加州又一個複合式飲食購物一體的新地標。

位於奇諾市Spectrum Marketplace，Cravings饗味以打造業界首個「大型創意飲食+符合形態商場」為目標，傳承大華超市為顧客提供亞洲新鮮食材的初衷，為附近社區提供多種多樣的餐飲選擇。

店內小包裝與量販裝等多種類型商品齊備：正宗泰餐、拉麵、奶茶、甜甜圈、海南雞飯、亞洲風味烤肉飯、台灣士林炸雞排、漢堡三明治、Piju Bar……等，諸多亞洲風味餐廳為客人打造一個既能放鬆身心、又能會友暢飲、享受美食的休閒空間。

Piju Bar好康海報。（大華超市）
Piju Bar好康海報。（大華超市）

盛大重新開幕，福利多多： Cravings饗味美食廣場餐廳消費滿29.99元可凴收據獲贈禮袋一個；全天暢飲優惠，Piju Bar買一杯，第二杯僅$0.05；在Piju Bar點單兩杯及以上正價酒水，可獲得限定款啤酒杯一只；DJ現場音樂互動表演。

店址：4024 Grand Ave, Chino, CA 91710

大華Cravings超市購物美食區獨家折扣很大。（大華超市）
大華Cravings超市購物美食區獨家折扣很大。（大華超市）

美食 加州 南加

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