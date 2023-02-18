超矩陣電訊數位監視系統

【洛杉磯訊】加州 治安不見好轉，光天化日下，頻傳汽車 玻璃被砸，超市門前被搶，搶案連連，百姓利益受威脅。超矩陣電訊（SuperMATRIX Communication Corp），推出「天眼計劃 」-超高清數位監控系統（見圖）。

超矩陣電訊表示，帝保行動真人警衛智能監控系統，可有效防止犯罪發生，非法入侵等目前常見的治安問題。針對一般住宅及商業客戶有不同系統供選用，針對客戶不同安裝環境需求，提供有缐及無限兩種系統、及不同型態的AI 攝像頭，為客戶提供更佳的安全保障。系統不同，但月費相同，首個攝像頭即A I主機每個月100元 ，每多加一個攝像頭月費增加50元 ，預付一年可享兩個月免費特價優惠。

該公司表示，真人即時影音監控警衛服務，經由AI人工智慧攝像頭的偵測運算分析，真人警衛透過擴音喇叭大聲嚇阻，啟動警笛，通報警方，立刻通知雇主，達到防止犯罪發生的功能。真人警衛目擊犯罪報警，所以警方的派遣率是百分百。適用於住宅或商業、空屋、倉庫、停車場等，只要有Wi-Fi網路，均可安裝AI無線廣角鏡頭，長效電池或太陽能板充電，安裝容易。

超矩陣電訊天眼計劃成立21年，服務專業，加州執照，百萬責任勞工保險。免費估價及專業諮詢專線：626-618-0600，或簡訊626-658-8859，可上網http://supermatrixcomm.com，公司地址2311 Durfee Ave., El Monte CA 。