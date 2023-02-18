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萬通貸款 提供客戶專業服務及優惠貸款方案

洛杉磯訊

GMCC (General Mortgage Capital Corporation )萬通貸款，擁有9家分行遍布南北加州。專業高效的運作，靈活多樣的貸款方案，與一百多家Lending resources 合作。即使大額資款Jumbo Loan都可in house 獨立審核批准，放款可至二千萬。強大的團隊，為每一位客戶提供專業、優惠的貸款服務。

萬通貸款目前有AHMP (可負擔房屋貸款計劃)，提供貸款人25,000元用於貸款費用，無需償還，無利率增長，適自住房，新購房，重貸，套現。根據相關人口普查區，家庭收入等因素提供，適用縣域有洛杉磯，橙縣 ，聖伯納迪諾，河濱，文圖拉，聖地亞哥。

另有全國直接放貸，滿足所有抵押貸款需求，有100多種資源，是很好的自住房大額貸款專案。可用於買房，重新貸款和抵押貸款，最多可以套現5百萬，如有足夠儲備金，債務收入比例無上限，甚至可以比常規貸款利率更低。

GMCC是直接放款銀行（Direct Lender )，2005年成立於北加州，擁有431位經驗豐富有執照的貸款顧問，專業高效的運作團隊，靈活多樣的貸款方案，房利美及房地美核准直接賣家，與近百家貸款投資機構合作，含Redwood合作貸款銀行(全美僅約30家貸款機構具有此資格)。不論用Fannie Mae標準DU(Desktop Underwriter)審批或其他標準審核，GMCC都可內部審批放款。提供客戶專業的服務及優惠的貸款方案。

洛杉磯東區分行電話626-498-8150，位17700 Castleton St Ste 488,City of Industry。聖蓋博分行電話626-671-6318，地址130 S.Mission Dr.#6, San Gabriel。爾灣分行電話949-377-2528，地址9960 Research Drive, Irvine, 。聖地牙哥分行電話949-880-6066，地址5405 Morehouse Drive, STE 245, San Diego。

GMCC貸款熱線1-866-462-2929，或上網www.gmccloan.com，或電郵[email protected]

貸款 加州 洛杉磯

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