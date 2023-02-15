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【中式禮盒】結合養生文化 德成行驚喜無限！

德成行是北美最大的參茸藥材行，自1979年起，德成行即以物超所值的價格為全美洲提供完整系列的優質花旗參、中成藥、中草藥、滋補品和山珍海味，漸為這老字號店家築建出健康養生領域的知名品牌。

德成行在迎接兔年之際，精心搭配了各種中式禮盒，針對不同顧客群，組合多樣化，每一份禮都心意滿滿且驚喜無限。

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►商務送禮：德成行雲集各類健康養生及中高端滋補品、中式禮品，「禮」想選擇真摯謝意。

►母嬰滋補：呵護每一位準媽媽、新媽媽，祝媽媽們健康美麗如初。花膠和燕窩尤為產前產後最佳保養食譜用料。

►南山祝壽：高堂滿座聞笑語，共祝壽誕如南山。願天下所有父母和長輩們喜樂安康，健康長壽。

德成行讓您送禮不用愁，讓您稱心如意，讓您的愛全心呈獻！

德成行五家門市店面 ● 北聖蓋博 5439 Rosemead Blvd. 電話(626)686-1883 ● 蒙特利公園市122 W. Garvey Ave. 電話(626)288-8788 / 401 E. Garvey Ave. 電話(626)307-0794 ●工業市17520 Castleton St. 電話(626)322-2800 ●羅蘭岡1457 S. Nogales St.電話(626)839-0022。全美網路商城www.tsEMPORIUM.com。







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該店的料理真材實料，牛骨湯，解酒湯，乾魚湯等都只要12.33元。很多住在加州的韓國人表示，想吃韓國餐時，絕對會開到韓國城，能夠在韓國城開店的業者，通常味道都很正宗。很多老客戶表示，SYTK牛骨湯店，是他們全新的一天的開始，早上或中午喝上一碗熱騰騰的豐盛牛骨湯，全天精力旺盛。

該餐廳是韓國城唯一物美價廉的人氣餐廳。但他們本著以誠實的價格為消費者提供健康而豐盛的每一餐，並設定了為客戶提供三個滿意的目標，價格，美味，親切。