Kia多款汽車榮獲多家汽車媒體大獎

KIA NIRO HEV被CARS.COM評為2023年最佳汽車 ，2023 Kia Carnival被評為最佳家庭用車。

2023 Kia Niro HEV被Cars.com評為2023年最佳汽車，擊敗其它四款車型奪得榜首。2023 Kia Carnival被評為2023年最佳家庭用車。2023 Sorento被提名 為2023年最佳SUV ，這是該網站的最新獎項類別。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，Kia很自豪獲得Cars.com的2023年最佳汽車獎，Niro HEV是Niro產品系列中提供的三種動力車型之一，2023 Niro體現了Kia致力於設計屢獲殊榮的車輛以滿足當今需求和未來機動性的承諾。

Cars.com的汽車專家根據三個標準選出了2023年最佳汽車獎得主：質量、創新和價值。該獎項計劃包括六個不同的類別：最佳汽車、最佳 SUV、最佳皮卡車、最佳家用汽車、最佳豪華汽車和最佳電動汽車。

Cars.com主編Jenni Newman表示，2023 Niro HEV因其價格實惠、燃油經濟性、功能性及內外突出的造型而獲得Cars.com排行榜榜首位置，Niro提供三種動力總成，電動汽車、插電式混合動力車或混合動力車，其中混合動力車EPA估測混合燃油效率為53mpg，這些特點留下深刻的印象。五座緊湊型掀背車具有類似SUV的外形。 動態儀表板設計、軟墊表面和緞面裝飾賦予Niro優雅的氛圍，『空刃』裝飾面板有不同的顏色可供選擇。2023 Niro的創新證明，價格實惠的替代燃料汽車也可以與時尚 相得益彰。

KIA憑藉2023 SORENTO PHEV和RIO贏得2023 VINCENTRIC美國最佳價值獎

Kia 2023 Sorento PHEV和2023 Rio分別榮獲中型SUV和超緊湊型類別的2023 Vincentric美國最佳價值獎。Kia Rio在2021年和2022年的超小型掀背車細分市場中獲得該獎項。除了美國最佳價值獎外，Vincentric還連續第二年將2023 Kia Rio確定為超小型和超小型兩廂車細分市場中總擁有成本最低的車型。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，Kia長期以來一直致力於提供具有卓越價值和質量的車輛，Vincentric頒發的這些獎項證明了這一目標。Sorento PHEV和Rio是Kia卓越工程技術和創新的典範，也很自豪它們的卓越價值得到認可。

今年是Vincentric美國最佳價值獎的第19年，該獎項根據每個細分市場的價值來表彰最具價值的汽車。價值是通過統計分析確定的，該分析結合了2023車型年車輛的當前市場價格和總擁有成本。

Vincentric總裁David Wurster表示，Sorento PHEV和Rio在今年的Vincentric美國最佳價值獎中都表現出色，Sorento PHEV在其細分市場中擁有最佳的燃油經濟性評級和最低的運營成本，這幫助它超越了22款競爭對手車型，並在中型SUV中奪冠。Rio在其細分市場中擁有最低的保險 成本、維修成本和總擁有成本，給人留下了深刻的印象。

KIA SPORTAGE榮獲2023 AUTOGUIDE年度多功能車獎

2023 Kia Sportage在2023 AutoGuide大獎中被評為年度最佳多功能車，AutoGuide編輯們在該獎項中表彰了當今市場上最好的車輛。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，Sportage是Kia的標誌，在2023車型年進行了重大改革後，它已提升到新的高度，AutoGuide的編輯們認識到改進的Sportage和使用HEV和PHEV動力總成擴展車型系列方面投入的心血，這些肯定讓Kia深感榮幸。

自2013年以來，AutoGuide大獎旨在表彰年度最佳新車或重大更新車輛。卡車和SUV類別於2014年增加，在2020年暫停後，於2021年該獎項又回歸評選，並且增加了類別，包括年度家用汽車和綠色汽車。今年的2023獎項將類別細化為四個：年度汽車、卡車、多功能車和電動汽車。

AutoGuide執行編輯Mike Schlee表示，Sportage從11輛參賽者中脫穎而出，每次駕駛都繼續留下深刻印象。隨著推出燃油車型、混合動力車型和插電式車型，每個消費者都能找到適合自己的一款。對於2023車型年，Sportage經歷了重大變化。2023 Sportage超小型SUV作為Kia新的「Movement that Inspires」全球品牌轉型的一部分開發，為當今精明且喜歡冒險的消費者提供更多功能的裝飾級別（X-Pro），並包括了Sportage Hybrid和Sportage Plug-In Hybrid新動力車型。