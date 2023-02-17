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2/23,24 宏富理財講座 教你破局富不過三代

洛杉磯訊

新的稅法意味著更多規劃空間，成功的代價面對的是更高的稅賦。2月23日及24日教你破局「富不過三代」，財務師、律師及投資顧問全方位為你分析及提供解決方案。

2月22日星期三中午 12時以前接受報名，電子郵箱 [email protected] 。 第一埸實體講座提供免費午餐盒，第二埸在線上Webex舉行。

此次的講座內容，會從鞏固退休收入出發，打破傳統觀念，採用嶄新的投資順序及輕重，來達到到退休無憂的目的。一般人沒有規劃好一個固定退休收入，儘管你的資產夠高，你也會不安心把資産花掉或者給出去。如果把退休收入安排好，就可以著手處理剩下來的資產如何去提高你們的生活質素，享受人生。做好了準備就可以著手無憂無慮地把辛苦經營的資產提早轉移給後代。

除此之外，這次的講座內容更會探討成功的企業或日久長期增長的房地產，後代無意經營，最終要變賣處理面對龐大增值稅的問題。往往要提供足夠收入，又要減低稅賦，同時又要兼顧把辛苦經營的資產轉移給後代。講座中他們將會提供幾個不同方案供選擇參考。

美國歷代富豪又如何利用規劃把一代又一代需要支付的遺產稅，消失得無影無蹤，這次講座會介紹不同信託，為你量身訂做。富豪約翰、洛克非勒 (John Rockefeller)的信託己經歷了九代，所省掉的稅金高達數以億計。

宏富理財是一所不斷鑽研嶄新計劃的財務規劃公司，隸屬於美國上市証券公司Ameriprise。宏富理財的兩位財務規劃師各執業超過三十年，會從這些難題中，將客戶未來十年二十年甚至三十年後的目標，回推到今天來鎖定，從今天開始的規劃方向，然後決定今天需要做的計劃及方案。

講座時間為第一埸實體講座：23日11時30分至1時30分 (準時領取午餐盒） Ameriprise 証券公司辦公室地址在 2 Park Plaza #1100, Irvine, CA  (Bring ticket to validate) 。第二埸線上Webex舉行：24日3時至4時45分，註冊以便登錄線上講座。拒絕投資金融保險從業人員參加講座。

報名時註明參加人數、姓名、聯繫電話，及參加哪一場，該公司將通過電子郵件方式確認。報名成功後該公司會發送線上鏈接。

退休 投資 保險

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