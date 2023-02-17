中心健保福利豐富 2月免費說明會歡迎參加

你快年滿65歲了? 如果是的話，你將需要暸解如何加入聯邦醫療保險 的資格，哪家健保 公司的保單內容適合你。

中心健保榮獲2022年金牌選擇獎 (Senior Choice Gold Award 2022)， 是全美國400多家健保公司中獲得此項榮譽的17家公司之一。

中心健保一直以來受到眾多華裔銀髮族們的歡迎並加入。原因是它有許多針對華裔長者的便利措施、豐富福利 、和傑出服務。去年初並在阿罕布拉市山谷大道設立全新社區服務中心，期望以兼具諮詢、年度常規檢查與社區活動中心等多種功能，提供社區更完善的服務。

中心健保二十年前主要是由華人醫師們組織成立，目前在南加州約有4萬會員，最大的特點是為年長者和紅藍卡者設立特別的健保計畫，讓年長者能夠減少醫療費用，同時提供更多的福利。

中心健保的「海外緊急醫療幫助」，報銷額度有一年5萬元及10萬不同的計畫，如會員要到海外或回中國、台灣或東南亞探親或旅行，萬一有緊急身體狀況或醫療事故，像突發性傷風感冒、病毒感染或心臟病發作等等，可以在當地就醫，之後將治療資料和所有費用收據提供申報，讓會員放心出門。

中心健保現行的「安美計畫」及「悅享計畫 」均是受到信賴的計畫。提供的內容有些不同，長者們可視需要加以選擇。

他們的聯邦醫療保險計畫-悅享計畫(HMO)，除了$0月費及高達每月$125的B部分保費退費福利（即每年高達$1500 的保費補助）之外，還提供你免費的醫師看診；$0自付的普通藥福利；無限次數針灸服務；交通車接送看診就醫；遠程醫療；普通藥(第一及第二等級) ；化驗檢測及X光服務。同時還提供以下豐厚福利：每季度隨心卡 (FlexCard)讓你隨心使用，健身房，櫃檯成藥、中草藥福利，$125每年的鏡片鏡框補助，視力、牙科，以及$50,000海外緊急醫療補助。

至於中心健保安美計畫(HMO C-SNP)，如果你符合聯邦醫療保險的投保要求，並且具備以下一種情況均可加入這個計畫：心血管疾病 、慢性心衰竭(CHF) 、糖尿病。

安美計畫提供的福利包含：除了$0月費、及每月$50的B部分保費回饋（每年高達$600）；還提供：$0 胰島素，$300 每季度 / 隨心卡補助、暢享運動健身、櫃檯成藥及中草藥福利，每年$150鏡片鏡框補助，$300 健康食品補助，交通車，$0 醫生看診和住院福利，$0 無限次數針灸福利，$0 普通藥福利(第一及第二等級)，預防及全面牙科保障，每年$2,000 助聽器補助，$100,000 海外緊急醫療保障。

詳細情形可參加他們二月份舉的免費福利說明會：（一）在中心健保活動中心（地址30 W Valley Blvd #101 阿罕布拉）舉行，17日周五上午11時或下午2時30分； 22日周三上午10時30 分；24日周五上午11時。（二）在核桃市188 會議室（地址680 Brea Canyon Rd. Walnut）舉行，21日周二上午10時30分；23日周四上午10時30分；28日周二上午10時30分。

或每周七天上午8點至晚上8點電洽1-888-500-8907，1-866-314-2427，TTY:711。網址 centralhealthplan.com查詢。