Glendora Mayfield樣品屋 開放參觀

Mayfield樣品屋。（業者提供）

近日，位於Glendora的Mayfield樣品屋正式開放，吸引了眾多參觀民眾。這個共有 16 間單戶住宅的全新社區，地址在905 E. Arrow Hwy，Glendora，CA；有意願參觀者可電銷售中心，電話626-771-9622。

Mayfield有1639至1969平方英呎的精緻平面圖，設有 3-4 間臥室和 2.5-3 間浴室，並有足夠的空間來創造新的需求。 如喜歡參觀經過專業裝飾的樣品屋，也喜歡這個獨特的機會來了解如何將平面圖、功能和飾面變成現實， 都歡迎去電銷售中心洽詢、預約參觀。

Mayfield 的美食廚房緊跟潮流，擁有美麗的島檯、Dal Quartz 檯面、不銹鋼器具、白色熱箔搖床式櫥櫃、台下式水槽和手工挑選的設計師固定裝置。 為了增加更多功能，Mayfield 的智能家居功能，包括霍尼韋爾 T6 Pro 智能恆溫器，它可以方便地使用應用程序即時調節溫度或提前安排時間、出色的一體式智能家居控制、環形視頻門鈴、 其他包括太陽能等能源效率功能，讓生活更美好，也可節省開銷。

Mayfield位於聖蓋博谷區，風景如畫，Mayfield待售的新住宅售價從70多萬美元起，提供現代的卓越生活。 Glendora是一座乾淨、繁榮的城市，全年氣候宜人，可以充分享受南加州 的生活方式。 該城市附近的就業機會多，也是洛杉磯 縣犯罪率最低的安全城市之一。 新購房者會喜歡綠樹成蔭的街道、豐富的社區服務和家庭友好的氛圍。 這裡有許多風景優美的戶外休閒場所和一流的公立和私立學校，可以在各個方面蓬勃發展。 住在Mayfield，鄰近 210、57、605，甚至是 66 號公路。距洛杉磯市中心和更多大城市所約26 英里。 住在Mayfield寬敞的新家中，所需一切都離家很近。

Mayfield是由 Brandywine Homes所帶來的，這是一家位於加州歐文市的住宅建築商，專門從事填充式開發。 這家家族所有和經營的公司成立於 1994 年，已在 45 個中小型社區中建造或開發了1,500 多套住宅，為南加 州一些古老和成熟的社區注入了活力。 有關 Brandywine Homes 的更多信息，可訪問 www.brandywine-homes.com。