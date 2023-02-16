WanHawaii旅行社 帶你玩轉夏威夷

夏威夷的美麗水下世界。（業者提供）

提到夏威夷 ，腦海裡大都會 浮現椰林樹影、清水細沙、舒暢的空氣，以及一望無際的藍色海洋。去夏威夷，對許多人來說，就是對大自然的一種嚮往及一份美好又浪漫的期待。

被悶久了，如何重新設定自己；去選擇一次優質的夢幻假期，「玩夏威夷 WanHawaii」旅行社表示，首先當然要瞭解自己， 每一位客人對旅遊的定義不一樣，且每一個家庭的條件也不同，有的人對酒店無所謂，覺得僅是晚上睡一覺而已，可是也有對酒店的要求高到異乎尋常。 當然，有些年輕遊客喜歡自由行，也有老人家需要當地中文導遊提供語言的便利服務。

因此，找一家相當懂夏威夷旅遊的專家來給予諮詢，是打開玩夏威夷的最佳方式。紮根夏威夷26年的「玩夏威夷 WanHawaii」，是一家當地人脈和資源相當豐富的華人 旅行社，該公司服務人員以專業的態度和耐心服務來自美國、中國、台灣及世界各地的旅客，無論參團與否，客服部仍提供實用資訊，增加旅客抵達夏威夷後的實地體驗。

「玩夏威夷 WanHawaii」的客服人員就居住在夏威夷， 每天與各酒店、旅遊項目公司及導遊打交道，充分瞭解客人並依需求機動調整活動內容，該公司不但提供優質的旅遊諮詢服務，同時也提供專業的旅遊建議， 依不同年齡，不同喜好來提高每一位遊者的滿意度， 例如，一個家庭有大小孩子，則盡量安排親子類項目，去觀海豚，與海龜同遊，或讓年輕人結伴去浮潛 (Snorkeling 、見圖) ，對新婚夫妻，可帶著一起學習衝浪，或安排一頓浪漫豐盛的燭光晚餐。

如不想跟團，較偏好自由行或只想安排一兩個項目，或欲入住屬意的酒店，該公司也可在價格上及便利性上提供相關服務，此外，若在當地遇到問題，亦能在無時差的第一時間內協助解決。

計畫去夏威夷遊玩？可在夏威夷營業時間去電 1-808-940-9995或上官網 www.WanHawaii.com 查閱具體活動內容，公司地址在100 N. Beretania St., #129-33 A, Honolulu, Hi 96817 (Chinese Culture Plaza)。