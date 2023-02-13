林大衛提醒大家 房屋保險一定要買 買地震險確保萬無一失

擁有六家分公司、代理數十家A級保險 公司的林大衞表示，土耳其東南部與敘利亞接壤的規模7.8強震，提醒民眾，根據美國地質調查局提示，發生規模6.7機率，北加州 為93%，南加州為99%。加州超過70%的人口都住在可能發生強震的斷層週邊30哩內，南加更是分佈著200多條斷層，隨時可能引發芮氏規模5至8的地震 。

因為多年來沒有大地震發生，所以保費 受到保護仍然是非常便宜，尤其是半官方監控的CEA（California Earthquake Authority），林大衛呼籲民眾，房屋保險是不包括洪水及地震保險的，除非因為地震瓦斯管扭曲而造成失火。此外，其實保險公司並不希望由自己公司提供地震險，因為風險太大，可是加州保險法律規定強制要求否則不能在加州做房屋保險。

林大衛保險有30多年的保險經驗，為回饋廣大用戶多年的支持，2023年為所有投保客戶提供免費Notary Public的公証服務，免費贈送經DMV認證的消除罰單點數的中英文網絡課程，免費幫助客戶申請社會安全局紅藍卡。商業保險客戶，可免費獲取2023勞工 海報，并提供全年更新。

林大衛保險專精汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險，提供商業及勞工保險特殊折扣價，業主只要在商業及勞工保險到期前一個月來個電話，就可以知道到底能夠節省多少保費，比價後若滿意可由電話付費或自行用信用卡付費，保單即刻生效，簡單方便。

林大衛提醒大家，房屋保險一定要買，它涵蓋了大家最大的資產，很多屋主也會選購地震險，已確保萬無一失。房屋保險有許多不同類型，從不同類型的風險，來選擇各種保險項目。該公司可以協助添加你的保險內容，找到最適合的房屋保險。如房東的住宅消防保障，為家中的珠寶或古董重要個人財產投保等。當購買重大個人資產時，強烈建議來和蔽公司保險專業人士諮詢。

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