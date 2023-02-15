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一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

綠健飲 幫助強化免疫力

【鑽石吧訊】

人們每天過著繁忙又緊張的生活，因壓力及飲食不當而引起失眠、疲勞、腸胃不適、高膽固醇等等，加上環境污染、陽光中的輻射、細菌、病毒及致癌物質，悄無聲息地對免疫系統造成了損害，同時亦讓體內的游離基有更多的存在空間從而危害健康。

免疫系統負責清理體內衰老或變壞了的細胞，維持正常組織和細胞間的生理穩定，同時亦負責維持體內環境的平衡。因此，醫學界證實，許多疾病以及自身免疫系統疾病，都與人體免疫功能是否正常有關。

美國綠健公司表示，他們生產的綠健飲是一種與眾不同的保健品，是經過長期研究和科學論證，能增強人體免疫力，改善健康狀況。

當你經常感到容易疲勞、睡眠不佳、食慾下降、精力減退、莫名其妙心煩時，免疫功能失調的警報已經拉響，所以無論是自身的保健，或是病患者的康復都需要正常的免疫功能。該公司表示，綠健飲其特點就在於調節人體免疫功能，把失衡的免疫功能（低下或過高）雙向調節至正常。綠健飲是純天然的保健品，不含任何防腐劑，人工香料及色素等化學物質，口感甘芳平和，不涼不熱，老少咸宜。

美國綠健公司電話1-206-623-2577， 網址www.greenland-usa.com。

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