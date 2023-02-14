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華美價期推出 北歐四國8天低價遊

【洛杉磯訊】

疫情後全球經濟膨脹物價上漲，華美假期適時推出「北歐四國8天遊」含機票1999元加稅。這麼便宜的價錢費用包括了什麼不包括什麼？是否有什麼苛刻要求？

華美假期的陶負責人表示，此團團費包括了國際和國內段的往返機票、每天的早晚餐、特色鄉村酒店、豪華巴士、一晚豪華5星遊輪船票、景點門票、當地中文導遊，不包括機場稅金和小費。無強迫購物、無必付自費項目。

8天遊覽芬蘭、瑞典、挪威、丹麥和北西蘭島，領略北歐人的愜意；波羅的海的浪漫；古典和現代完美結合的建築；像海一樣寬闊的維納恩湖；以及安徒生童話發源地哥本哈根。漫步在諾貝爾獎晚宴的金碧輝煌宴廳，體會當時的壯觀場面。穿梭在城堡包圍的北西蘭島裡，感受著莎翁筆下的人物場面，不虛此行。

北歐一直都是所有歐洲旅行中最昂貴的行程，現在市場上的價位也大多是在4000元至5000元左右的價錢，為什麼這項北歐之旅如此便宜？華美假期說因為出團日期是3月29日，為航空公司的淡季，正好有少許特價機票放出。同時此團的酒店遠離了都市，選擇住在景色優雅的山村風景酒店，相對來說價錢比較便宜。餐食部分也是選擇了當地居民常去的小西餐廳，規模不大也沒有豪華裝潢，但是菜飯受當地人歡迎，價格便宜。

此團經過的國家都給遊客留出了時間可以自由遊玩走動，沒有跟團束縛的煩惱，又不用擔心吃住的安排，同時可通過中文導遊瞭解各種歷史建築背後的故事，一舉多得。

華美假期特別說明：因機票隨時浮動，感興趣者需盡快報名。其他出團日期可電洽。報名電話626-340-4300，地址18021 skypark cir suite A, Irvine, CA （需預約）。

諾貝爾獎 瑞典 疫情

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