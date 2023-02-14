台灣搖滾樂團動力火車 洛杉磯演唱會3/12舉辦

台灣搖滾天團「動力火車Power Station」，將於3月12日在洛杉磯舉辦「都是因為愛」世界巡迴演唱會，同時分享睽違20年的搖滾熱浪。

延續2021年推出的音樂專輯「都是因為愛」，要在後疫情 時代，重回愛的緯度，用情歌與美國粉絲交心，由顏志琳與尤秋興所組成的搖滾樂團「動力火車」（見圖），將在南加州 Pasadena Civic Auditorium舉辦北美演唱會，讓粉絲重新擁抱現場熱翻天的搖滾魅力。

透過動力火車26年來的各張專輯，可重新溫習百聽不厭的旋律、與動人心弦的百萬銷售金曲，以寵粉出名的動力火車，將會盡可能滿足美國歌迷期盼。

此外，觀眾重回演唱會，除高超水準的現場演唱功力，主辦單位表示將遵守洛縣 衛生局防疫指南，且延續安全第一的前提下進行，希望全場粉絲能夠放心盡情享受。

觀眾預購動力火車美國演唱會門票，可直接進入Pasadena Civic Auditorium官網，在首頁左上方的「Search、搜尋」欄中，打上「動力火車」樂團的英文名「Power Station」，就能看到演唱會日期、地點和內容細節，接下來在頁面右方，紅色的「BUY TICKETS」按鍵，就會連結到 ticketmaster.com 的購票官網，開始選擇區位。

「動力火車」的演唱會座位，共分三大區六種價格選項，只要點進去，就會看見藍色圓點，代表可以預購的未售出座位，同時還會顯示出座位號碼和票價，選擇付款方式後就能完成下單。

除此之外，歌迷們也可以上「東森美洲電視」官網，點選「動力火車、都是因為愛」美國演唱會的粉紅色區塊，同樣也能看到演唱會細節，點擊「立即搶票」就會自動連結到 ticketmaster.com 購票官網、以相同的步驟完成購票。全場三千個座位，票價從88元起，查詢詳情，可洽 1-877-388-8787。