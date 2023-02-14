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收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

全民保險2/17舉辦 公司稅務線上講座

洛杉磯訊

企業雇主報稅季已正式開啟，公司報稅有哪些常見的錯誤？全民保險特邀專業會計師與你線上分享雇主該如何報稅才能在降低收入、減少稅款的同時，避免粗心大意申報錯誤被國稅局查稅。

由於公司雇主必須為W-2員工支付7.65%的薪資稅 (FICA)，而對於拿1099稅表的員工則無需為其支付薪資稅，因此在招募員工時該如何根據國稅局規定來定義員工為W-2稅表、或1099稅表則至關重要。FICA稅對於高收入人群是否有最高上限還是不論收入多寡都需支付固定比率？雇主到底該拿W-2稅表還是1099稅表才能少繳稅？拿不同稅表的雇主該如何規劃自己的退休計畫才能降低所得稅？另外，用公司收入來支付個人開銷，雇主會面臨哪些問題？

持有房產出租的投資人，該使用LLC、S Corp還是C Corp的方式來成立公司管理出租房產？報稅方式又各有哪些不同？雇主該如何申報公司資產折舊？三種折舊方式，哪一種更適合你？持有商業不動產與公寓或房屋出租房在申報折舊時又有哪些差異？哪一種更有利?

「全民保險」將在2月17日洛杉磯周五上午10點舉辦線上講座。為老闆們解答各類公司稅務問題。電話報名626-873-1618，在線報名https://bit.ly/3QkLzoA。

全民保險幫助打造優質的保險理財規劃，提供個人醫療保險、團體醫療保險、老人保險、旅遊保險、留學生保險、汽車房屋保險、商業保險、人壽保險、各項年金、教育基金、遺產規劃、長期護理、退休計畫、資產配置、信託規劃等。可洽詢羅蘭岡總公司電話626-363-2228；地址 17506 Colima Road, #201, Rowland Heights。 爾灣分公司電話 949-943-1789；地址 980 Roosevelt, #200A, Irvine。網址 www.anyinsurances.com。

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