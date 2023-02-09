KOJI日本調味料及飲食健康的神話

日本 食品海外推廣中心（JFOODO）正在與洛杉磯和紐約的著名廚師和餐館合作，推廣使用用KOJI發酵的各種傳統日本調味料及飲食健康。日前舉行與舉辦KOJI美食 說明會，邀請美食暢銷作家Candice Kumai及Nancy Singleton Hachisu揭開KOJI的神話。

屢獲殊榮的食譜 作者Nancy Singleton Hachisu說，從KOJI衍生的日本調味品用途廣泛，味道更深，對健康有潛在好處。在烹飪中有效使用米醋例如壽司。米醋是一種有效的天然防腐劑，可消除不必要的強烈氣味。壽司是由醋米飯（含有米醋和糖的混合物）和生魚組成。米醋去除了強烈的氣味，而糖有助於防止米飯中的澱粉老化，這樣大米在冷卻時就不會變硬。

她解釋說當一道菜需要一些額外而不是鹽的東西時，使用一點味噌或醬油來增強幾乎任何菜餚，無論是鹹味還是甜味。大豆的發酵是味噌和醬油的主要成分，會增加大豆本身的氨基酸和維生素，併產生肽，這種物質在降低血壓和改善肝功能方面具有療效的傳統主張引起了學術界的關注。就醬油而言，據說其穀氨酸可以幫助調節體重並影響腸道活動。 同樣，米林甜調味料和米醋也有自己的好處。它們是多功能的調味品，可以很容易地與各種食材結合在一起，只需將其新增到食譜中，即可增強日常用餐體驗。

Candice Kumai在日本九州和加州 長大，味噌、醬油、米林和米醋是她最好的食譜的支柱。她分享日本發酵調味料和對飲食健康益處。他說KOJI是日本料理Washoku的基礎，是製作日本發酵調味品（如醬油、味噌、米林甜調味料和米醋）不可或缺的成分，這些都是日本美食的基本要素，就像乳酸菌在乳酪製作中或酵母在麵包製作中必不可少一樣。KOJI是米麴菌具有將澱粉分解轉化成葡萄糖和麥芽糖、蛋白質分解為各種胺基酸的多種分解酵素，並能產生抗生物質（antibiotics）和維他命類，醫學 界將其酵素配合健胃、促進消化藥品使用。米麴菌在日本料理中經常被用來發酵稻米來製作味噌、醃菜和釀酒。

她進一步說明，KOJI是在大米、小麥或大豆等穀物中種植Koji真菌（真菌麴黴菌）所產生的一種成分。由於Koji 真菌產生大量的酶，它會產生易於被體內吸收的營養物質，如維生素和氨基酸。此外，氨基酸改變了味道和香氣，是鮮味 （Umami）的基礎，而Umami是美味精髓。這是發酵，這是微生物增加導致的食物的積極變化。它使食物持續時間更長，並提高其功能和營養價值。例如，味噌是一種發酵大豆膏，全球被稱為味噌湯的主要成分，含有各種營養物質，如碳水化合物、脂類、礦物質、維生素、鉀、鎂和纖維。

並由赫爾莫薩海灘的米其淋推薦名單的RYLA餐廳由主廚Ray Hayashi和Cynthia Hetlinger準備以KOJI發酵調味料準備的精美菜餚。

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https://miso-jfoodo.jetro.go.jp/en/koji/index.html