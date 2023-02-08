中美會計師協會將舉辦「2023年新春專業講座」互惠理財冠名贊助

中美會計師協會2023新春專業講座

值此2023年新春來臨之際，為及時服務南加 民眾，由中美會計師協會、中美會計師基金會聯合主辦，互惠理財冠名贊助的「2023年新春專業講座」將於2023年2月11日星期六上午9:30至下午4:30在洛杉磯東區工業市太平洋棕櫚度假酒店三樓宴會廳正式舉行。這是2023兔年以來，南加華人社區內容最新、規模最大的專業講座之一，14位來自不同專業領域的優秀專家屆時將為來賓朋友帶來十四場財稅、投資 、法律、移民 等專業主題講座，內容豐富，乾貨滿滿。

主辦方誠摯地邀請本地民眾到場參加，不要錯過。本次講座實行免費入場，並有免費抽獎，主辦方將提供有豐富的獎品。中美會計師協會CACPAA領導團隊包括：會長Derek Tung童志敏會計師律師,、理事長Mary Lin林瑪麗、副會長Joshua Wang王同華理財師、財務長Angela Chen陳琳會計師、秘書長Emily Sang桑菁會計師。中美會計師協會基金會CACPAF領導團隊包括：執行長Pamela Pang龐獻清會計師、秘書長Peiyan Niu牛培彥會計師、財務長Mary Lin林瑪麗。

互惠財富執行副總裁George楊

本次「2023年新春專業講座」為全天活動，上午講座時間：9:30 – 12:00，下午講座時間13:30－16:30。上午由Mary Lin林瑪麗理事長擔任主持人，下午由Pamela Pang會計師擔任主持人。專家和你面對面，分享專業知識，全面周到和細緻，助你錢兔無量。上午講座由7大主題構成：1.劉育碩Sean Liou會計師：擁有跨國身份、所得與資產人士的稅務申報；2. Michelle Wu會計師：2022通貨膨脹法案；3. Robert Yang楊光明會計師：美國搶占綠能！西方不敗的世界老大地位,有那些新出爐「節能省稅」大紅包？4. Qiang Bjornba華強律師：如何申請傑出人才綠卡 和跨國公司高管綠卡？

互惠財富執行副總裁George楊接受記者訪問

Angela Chen陳琳會計師：022報稅文件提示；6. Wendy Liu會計師: Nice兔 meet you! 善用國稅局 10大網站資源， 人人可以成為自己的稅務師！7. Tiffany Xu互惠財富創始人&總裁：滄海桑田的巨變，我們該如何投資？下午講座由7大主題構成：1. Zoe Zhang張卓會計師:如何合規報稅，避免被國稅局審計； 2. Chen Huang黃晨會計師:擁有外國公司，如何做好稅務規劃和省稅？ 3. Cynthia Lau劉欣會計師 CPA/CFP： 移民前後稅務規劃； 4. Susanne Guo聯邦國稅局（IRS）雙語外展聯絡員：以其他語言與國稅局溝通；5. Fei Chen陳菲會計師：如何確定股東的合理薪資？ 6. 李翀鳴律師Ian Li Esq：換匯被騙怎麼辦？如何透過聊天記錄形成打官司能打贏的口頭合同？ 7. Derek Tung童志敏會計師律師：美國人不申報受控外國公司的案件！

中美會計師協會為各界專業人士提供一個實力最強的專業平台，本會集中了來自美國，中國, 台灣及香港地區、東南亞等不同地區的華裔會計師, 也吸引了為數眾多的金融界, 地產界以及教育界的精英加盟。本會成員不僅專業知識強, 而且中英文流利，很多會員在多個社區也是相當活躍的知名人士,中美會計師協會堪稱是一個多元化, 專業性強的精英團隊。中美會計師協會的各路精英用他們豐富的專業經驗及掌握的實例，毫不吝嗇地分享給社區民眾。幫助華人社區了解最新法律稅法變化，也希望用其專業知識來幫助新移民能夠更好更快地融入美國的新生活。