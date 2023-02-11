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蕭邦情人節名錶珠寶 昌興珠寶展銷中

洛杉磯訊

洛杉磯訊】情人節是為摯愛送上貼心驚喜的最佳時機，昌興珠寶即日起至2月14日舉辦蕭邦 ( Chopard )名錶珠寶展銷活動，盡顯快樂及愛意的蕭邦Happy Diamond及Happy Sport系列，為有情人打造完美情人節，買就送名牌禮物。

蕭邦全新 My Happy Hearts 系列 (見圖) 從品牌的傳奇作品中汲取靈感，重新構思比例，將品牌標誌性的心形圖案和靈動鑽石，賦予更豐富的涵義。一顆顆心形綻放熠熠閃耀的光芒，單獨佩戴或混搭疊戴，展現時尚摩登。

1993年面世的 Happy Sport 腕錶，則是蕭邦首款結合鑽石與精鋼錶殼的腕錶。時至今日，它仍然是蕭邦最具代表性、同時也是最受歡迎的款式之一。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 地址在 140 W. Valley Blvd. #119，San Gabriel，電話 (626) 280-9195 ，羅蘭岡店(香港廣場) 地址是 18436 Colima Rd., Suite A, Rowland Heights，電話(626) 810-8883，網址www.chonghing.com。

聖蓋博 洛杉磯 香港

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