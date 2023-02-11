國泰銀行 2023年中國留學生獎學金 接受申請

國泰銀行近日正式啟動其2023年獎學金項目。該項目面向南加州 地區符合申請條件的中國留學生 ，最終入選的六位獲獎者將每人獲頒6,000美元的獎學金，申請截止日期為2023年4月15日。

2023年國泰銀行獎學金首輪評選，由南加州各大學教授組成的專家評審組以學術成就、品德、社區服務、及經濟背景等標準進行評分。然後由國泰銀行組成的評委會面試候選人，並選出最終獲獎者。

國泰銀行自1962年成立以來，一直推動美中之間的商業、經濟和文化交流。2015年，國泰銀行設立了國泰銀行獎學金，用以鼓勵來美留學並表現傑出的中國學生，此项獎學金的設立和評比，獲得了中華人民共和國駐洛杉磯 總領館的大力支持。截至2022年，國泰銀行已向四十八位優秀的中國留學生頒發了獎學金。

了解獎學金詳情與申請細則，可瀏覽中華人民共和國駐洛杉磯總領館教育處網站：http://losangeles.lxgz.org.cn/losangeles/tzgg/2023011309191857489/index.html和國泰銀行網站https://www.cathaybank.com/zh-hant/about-us/cathay-bank-scholarship。

國泰銀行是國泰萬通金控公司的子公司。1962年為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。走過60載、再邁向未來，國泰銀行始終勇往直前、不斷超越。可瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司（FDIC）保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。