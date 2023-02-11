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低收入加卅居民 免費手機計劃接受申請

洛杉磯訊

加卅政府提供給18歲以上低收入加卅居民的「普濟手機計劃」， 現提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦。每月不需付費用，無帳單，每年節省1000 美元或更多。 可以全美任何地方無限打電話，發短信，也可以上網每月14GB流量。

客戶可以享受無限免費致電中國，越南，韓國，美國所有州，加拿大，墨西哥。

如你家庭沒有參加以下公共援助計劃，但是年度總收入等於或低於這些年收入限額，就有資格獲得免費手機計畫：1- 2人年收入低於28,500元 ; 3個人年收入低於33,100元 ; 4個人年收入低於40,300元 ;每位附加人員7,200元。或有：（1）有醫療卡MedCal白卡 ; （2）有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）; （3）有聯邦政府補助（SSI）; （4）有聯邦公共住房援助或第8節 ; （5）有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 ;（6）婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）; （7）國立學校午餐計劃（NSL）。

申請時需攜帶的證件：醫療白卡MedCal正本或其他公共援助計劃正本，加州ID身份證正本，工卡，如果沒有白卡，攜帶老人金（SSA）每年收入信福利聲明或者納稅申請表。

詳情可洽詢以下申請地點：阿市1413 E Valley Bl，電話626-281-8888，洽ALHAMBRA護照照片 (168 超市旁)。蒙市423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park ，電話626-234-8282，626-458-0689世界書局，大中華超市旁。橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster，電話626-423-9989（在T & K Food Market 旁邊）。聖地亞哥：7323 Convoy Ct，San Diego，電話858-268-2882天天通訊（Clairemnot Mesa大華超市後面）。聖蓋博：608 E Valley Bl，＃D，San Gabriel，電話626-280-6088，世界書局，順發超市旁。聖蓋博1617 S. Del Mar Ave #B，電話 626-872-2306，626-366-9991（Cell）富通通訊。

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