法鼓山道場 為槍擊案傷亡者誦經祈福

法鼓山洛杉磯 道場 （DDM LA Center） 和 Compassion in SGV於上星期，在蒙市常悅法師和兩位常住法師果增和常俱法師、及特地前來支援的法鼓山紐約象岡禪修中心的住持果元法師、 監院常源法師，及常住的演無法師，在槍擊 案現場（見圖）帶領大眾誦心經、彌陀聖號及回向，現場約有160多位民眾，誠心與法師一同為受害者及其家屬祝禱。當天許多主流新聞媒體也紛紛出動轉播車採訪。法會結束後，6位法師亦分別關懷與會大眾並結緣佛珠。

此次祈福法會，現場莊嚴肅穆，籌備時間雖然僅有兩天，但在6位法師及道場義工及合辦單位的志工們，熱情迅速發心的協助下，得以讓許多人前來參與及弔唁，過程溫馨平和圓滿。果元法師開示，我們要感恩罹難者示現了人生的無常，還有提醒了我們還有許多的地方可以做的更好。願往生者放下萬緣，邁向下ㄧ個旅程的啟點；也鼓勵家屬，化悲傷為祝福的心。

此次舉辦祈福法會，主辦單位本持著一份「無緣大慈，同體大悲」的善念，不分宗教種族，除了為罹難者及其家屬祈福，撫慰受創者的痛苦，更希望每個人都能夠早日放下心中的仇恨紛爭，讓自己的身心，回到平安自在，同時也為社會祥和盡一份心力。