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美國立功地產學院實務班 2月中旬正式開課

洛杉磯訊

近幾年加州房地產市場因疫情影響大漲，但自2022年聯準會多次加息後，南加州房地產銷售量近期同比大減約 40-50%；價格甚至有向下調整的走勢。面對高通膨、甚至可能陷入經濟衰退之際，房地產正面對較大的挑戰，房地產銷售減緩，更是新手經紀或投資人可以考慮進場學習或瞭解如何應對近期由熱趨冷或逢低買房投資的時機。

美國立功地產學院之「千萬經紀地產實務班」將於二月中旬於羅蘭岡教室正式開課。此課程培養出許多優質的千萬經紀，也為投資人提供許多賣屋買房的基本知識，頗受好評，由知名千萬地產達人袁立功授課。「千萬經紀實務班」每期八堂課，學費500元，教室上課，第一堂課可免費試聽，可使用簡訊洽 Jimmy 袁立功報名訂位。

實務班課程適合近期想賣屋或買房者、新手地產經紀、或對房地產有興趣的投資人。該學院亦特創學費退費優惠計劃（有條件限制）。實務班課程是週三上午10時30分至12時30分 ，上課地址：17870 Castleton St., #100, City of Industry，KW Signature Realty 教室。

若想從事於房地產行業者，刁報名「地產執照班」每期八堂課，學費 380元，包含「地產原理、精心編輯的中英雙語重點教材及考古題庫」等三本教材。執照班是每週六午9時30分至12時30分網絡線上上課（若滿十人可考慮在教室上課）。

執照班及實務班同步招生中，歡迎報名。若你正在考慮高價賣屋、或低價買房，歡迎免費諮詢袁立功專線626-617-1600，可使用簡訊聯繫或留言。

房地產 投資 加州

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