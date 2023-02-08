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2023年紫光上師全球佈施健康大法會

洛杉磯訊

時隔三年，疫情仍然在續，開放解封，每天傳來的是染疫和死亡人數的快速攀升，而我們對於身邊的人是否是陽性，也無從知曉。這些讓身在其中的我們，每天生活在忐忑不安及壓力之中。

光環密宗創立者紫光上師，此次應全球健康推動聯合會及加州各界社團代表的邀請再次到加州傳法，將於2月11日舉辦一場「紫光上師全球佈施健康大法會」，法會時間是2月11日（週六）下午1時30分，地點在Bonita Center for the Arts（822 W Covina Blvd, San Dimas）。聯繫電話是626-361-7549或518-853-1873。

紫光上師表示，佛學也是醫學，能治療人類「身、心、靈」，是超醫學。 這次在南加舉辦健康法會的目的就是讓大家獲得身心的健康，化解當時疫情健康危機，傳播光環密宗健康密法，拉動東西方文化互動。凡參加者，能快速提昇免疫力，改變人體健康素質，並對高血壓心臟病、糖尿病、抑鬱症、失眠症等各種慢性疾病均有立竿見影效果。法會隨喜功德，所有善款將用於寺廟建設，歡迎各界有緣參加。

紫光上師四十多年來於全世界巡迴傳法佈教，所傳授的大圓滿健康密法，讓無數眾生受益。

在完成健康大法會後，紫光上師還將繼續在洛杉磯傳法，並應信徒要求開設「健康密法班」和「光環密宗密法調理班」，與廣大信眾結緣，共建「健康之家」。

加州 醫學 疫情 高血壓 心臟病

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